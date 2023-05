10 Universitas Islam Terbaik di Dunia, Ada dari Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan perguruan tinggi kini semakin beragam. Salah satunya yaitu universitas Islam. Tak hanya di Indonesia, universitas Islam juga tersebar di berbagai negara.

Berikut ini 10 universitas Islam terbaik di dunia yang tersebar di beberapa negara.

Daftar Universitas Islam Terbaik di Dunia

Mengutip dari umm.ac.id, berikut ini sejumlah universitas Islam di dunia yang disebut sebagai universitas Islam paling baik. Simak daftar selengkapnya berikut ini.

1. Universitas Kairo

Universitas Kairo berada di Mesir dan menjadi universitas islam terbaik di dunia nomor satu. Universitas ini sudah berdiri sejak 1908. Beberapa departemen yang ada dalam universitas ini antara lain; departemen syariah Islam, filsafat Islam, dan sejarah serta peradaban Islam.

2. Universitas Al Azhar

Selain Universitas Kairo, universitas di Mesir lainnya yang juga masuk dalam peringkat universitas islam terbaik di dunia yaitu Universitas Al Azhar. Universitas Islam ini menjadi tujuan belajar Islam bagi mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, tak terkecuali mahasiswa asal Indonesia. Salah satu tokoh Islam Indonesia yang pernah bersekolah di Al Azhar yaitu Quraish Shihab.

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Shahid Bahesti University of Medical Sciences (SBUMS) merupakan universitas yang ada di Iran. Perguruan tinggi ini memiliki banyak program studi salah satunya Advanced Technology in Medicine.

Selain universitas, SBUMS juga mempunyai 12 rumah sakit, 5 lembaga penelitian, dan lebih dari 76 pusat penelitian.

4. International Islamic University Malaysia

International Islamic University Malaysia (IIUM) juga masuk dalam daftar universitas Islam terbaik di dunia. Perguruan tinggi ini bahkan pernah memenangkan penghargaan International Green Gown Award sebagai Best Sustainable Institution di tahun 2020 lalu.

Tak hanya belajar agama, di perguruan tinggi ini juga menyediakan program studi di bidang finance. Bahkan IIUM mempunyai program khusus yang disebut Institute of Islamic Banking and Finance.

5. Umm Al-Qura University

Universitas ini berdiri pada tahun 1396. Awalnya bernama College of Shariah sebelum akhirnya diubah menjadi Umm Al-Qura University.

Perguruan tinggi ini menjadi universitas tertua di Arab Saudi. Di sana terdapat tiga kampus yang tersebar di Kota Mekkah.

6. Universitas Al-Qarawiyyin

Di peringkat ke-6 ada Universitas Al-Qarawiyyin sebagai salah satu universitas islam terbaik di dunia. Universitas ini berada di Kota Fez, Maroko. Perguruan tinggi ini mempunyai perpustakaan bersejarah yang dibuat untuk masyarakat umum.

Pada perpustakaan tersebut terdapat banyak buku bersejarah dan manuskrip yang menarik untuk dipelajari.

7. Iran University of Science and Technology

Iran University of Science and Technology atau IUTS berada di Tehran, Iran. Di universitas ini, mahasiswa bisa mempelajari berbagai bidang mulai dari engineering and science, foreign language, islamic studies, dan physical education.

8. Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia atau UII menjadi universitas Islam terbaik di dunia yang berasal dari Indonesia. Perguruan tinggi swasta ini berada di Yogyakarta.

Perguruan tinggi ini menjadi salah satu universitas swasta tertua di Indonesia karena sudah berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.

9. Universitas Suleyman Demirel

Universitas ini berada di Isparta, Turki. Universitas ini terbekali dengan berbagai program riset di bidang pertanian, kedokteran, teknik, hingga ilmu bisnis. Selain itu, disana juga banyak fasilitas penunjang pembelajaran yang bisa dimanfaatkan mahasiswanya

10. Universitas Muhammadiyah Malang

Selain UII, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM juga menjadi universitas Islam terbaik di dunia asal Indonesia. Universitas ini berada di Kota Malang, Jawa Timur. Bidang ilmu yang dipelajari di UMM cukup lengkap mulai dari kesehatan, ekonomi, ilmu sosial dan politik, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya.

Itulah sejumlah daftar universitas Islam terbaik di dunia. Tentu saja daftar tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Jika Anda hendak berkuliah di universitas Islam baik dalam maupun luas negeri, pastikan untuk melihat peringkat atau akreditasi terbaru dari kampus tersebut.

