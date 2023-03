10 Urutan Universitas Terbaik di Dunia 2023, Ada Dimana?

Bisnis.com, JAKARTA - Quacquarelli Symonds (QS) mempublikasikan urutan universitas terbaik di dunia setiap tahunnya.

Urutan tersebut didasarkan atas reputasi akademik, reputasi pemberian pekerjaan, rasio fakultas dan mahasiswa, kutipan per fakultas, dan rasio pelajar dan fakultas internasional.

Lantas, bagaimana urutan universitas terbaik di dunia pada tahun 2023 versi QS? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

10 Universitas Terbaik di Dunia

Terdapat beberapa perguruan tinggi yang masuk dalam daftar universitas terbaik di dunia versi QS. Berikut daftar selengkapnya.

Massachusetts Institute of Technology

Universitas terbaik di dunia urutan pertama adalah Massachusetts Institute of Technology (MIT). Universitas ini berlokasi di Cambridge, Amerika Serikat yang menawarkan program studi bidang engineering, physical sciences, economics, political science, urban studies, linguistics, dan philosophy. MIT menjadi urutan universitas terbaik dunia sebab lulusannya paling banyak dicari oleh berbagai perusahaan di dunia.

University of Cambridge

Universitas ini juga berlokasi di Cambridge, Amerika Serikat yang menawarkan 35 program studi jenjang Sarjana dan 131 program studi jenjang Pascasarjana. Semua program studi di bawah University of Cambridge dikelola oleh 31 colleges yang berdiri di bawah universitas dengan aturan internal dan seleksi terpisah, namun masih mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh universitas.

Stanford University

Universitas terbaik dunia urutan ketiga yaitu Stanford University yang berlokasi di Silicon Valley, California. Universitas ini berdiri sejak tahun 1885 dan membuka program studi business, education, engineering, humanities and sciences, law, medicine, dan sustainability. Terdapat pilihan 35 klub olahraga yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa disana, seperti basket, sepak bola, baseball, squash, dan sebagainya.

University of Oxford

Universitas yang satu ini memiliki arsitektur kuno yang masih terawat dan bangunannya banyak dijadikan sebagai latar belakang dalam film. Terdapat 5 divisi akademik, diantaranya humanities division, mathematical, physical and life division, medical sciences division, dan social sciences division.

Harvard University

Sama halnya dengan MIT, Harvard University juga berlokasi di Cambridge, Amerika Serikat. Harvard University merupakan universitas yang paling terkenal di dunia. Universitas ini memiliki 3 bangunan utama, 15 museum, dan 28 perpustakaan, serta beragam klub olahraga yang bisa diikuti oleh mahasiswa.

California Institute of Technology

California Institute of Technology (Caltech) berlokasi di Pasadena, Amerika Serikat. Caltech menawarkan beragam program studi yang terbagi ke dalam 6 divisi akademik yakni biology and biological engineering, chemistry and chemical engineering, engineering and applied science, geological and planetary science, humanities and social sciences dan physics, mathematics and astronomy.

Universitas terbaik di dunia satu ini banyak dipakai riset dan pengembangan teknologi yang vital untuk masa depan manusia oleh para peneliti. Dengan begitu, Caltech memiliki fasilitas kelas dunia seperti Jet Propulsion Laboratory (yang dimiliki oleh NASA), the Caltech Seismological Laboratory dan the International Observatory Network.

Imperial College London

Imperial College London termasuk ke dalam urutan universitas terbaik di dunia. Universitas ini membuka spesialisasi di bidang science, engineering, medicine, dan business. Terdapat 169 program studi tingkat Sarjana dan 168 program studi tingkat Pascasarjana.

University College London

University College London (UCL) termasuk ke dalam urutan universitas terbaik di dunia kesembilan. UCL memiliki fokus di bidang riset dan memiliki kerjasama dengan rumah sakit di London, seperti Royal Free Hospital dan Moorfields Eye Hospital. Program studi Sarjana yang ditawarkan sebanyak kurang lebih 408, sedangkan program studi Pascasarjana sebanyak 634.

Swiss Federal Institute of Technology

Swiss Federal Institute of Technology dikenal dengan nama ETH Zurich. Lokasinya berada di Zurich, Swiss. Program studi yang ditawarkan sangat beragam yang termasuk ke dalam bidang architecture and civil engineering, engineering sciences, natural sciences and mathematics, system oriented natural sciences dan management and social sciences.

University of Chicago

Urutan universitas terbaik di dunia yang kesepuluh yaitu University of Chicago. Universitas ini menawarkan program studi di bidang astrophysics, molecular engineering, liberal arts, social sciences, anthropology, music, dan Bahasa.

