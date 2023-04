Jokowi Resmi Buka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023, Jerman, Senin (17/3/2023).

Jokowi mengatakan bahwa Paviliun Indonesia ini didesain mengikuti bentuk kapal tradisional Indonesia, kapal Pinisi.

"Kami ingin menghadirkan semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan," ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/4/2023).

Kapal Pinisi ini, sambung Jokowi, memiliki kompas yang dinamakan 'Peta Jalan Making Indonesia 4.0 sebagai navigator transformasi industri di Indonesia.

"Saya mengajak bapak/ibu ke paviliun ini untuk melihat Indonesia sebagai land of oportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan," katanya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa kapal Pinisi ini memiliki dua tiang layar utama dan tujuh layar. Dua tiang layar utama, jelas Jokowi, mencerminkan pondasi transformasi Indonesia yaitu hilirisasi industri dan percepatan transisi energi bersih.

Sementara itu, simbol tujuh layar mencerminkan sektor prioritas yang dipromosikan yaitu makanan, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, dan farmasi.

Menurut Jokowi, percepatan transformasi industri indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global.

"Maka dengan spirit of 'Infinite Journey' lets sail together and accelerate industrial transformation for better world. Because, invest in Indonesia means invest a brighter world," pungkas Jokowi.

