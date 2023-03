Simak! Berikut Cara Daftar KIP Kuliah untuk Peserta SNBT 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT 2023) hingga 13 April mendatang.

PendaftaranKIP Kuliah jalur SNBT 2023 sejak Rabu (22/3/2023) telah diumumkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek melalui akun Instagram @puslapdik_dikbud.

Adapun, KIP Kuliah KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

Terdapat sejumlah syarat kepimilikan KIP yang sebelumnya harus dipenuhi oleh pendafta, yaitu berasal dari keluarga yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), seperti PKH, PBI JK, serta BPNT.

Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari sejumlah kriteria di atas, maka siswa tetap bisa mendaftar asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara eknomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan bukti pendapatan kotor gabungan orang tua paling banyak Rp4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750 ribu.

Nantinya, para penerima bantuan KIP Kuliah, akan mendapatkan biaya pendidikan atau UKT yang disesuaikan dengan akreditasi program studi.

Untuk program studi terakreditasi A, maka siswa akan mendapatkan bantuan maksimal Rp 12 juta per semester. Sedangkan, siswa yang diterima di program studi terakreditasi B akan memperoleh bantuan biaya pendidikan maksimal Rp4 juta per semester.

Adapun, bantuan biaya kuliah pada program studi terakreditasi C adalah sebesar maksimal Rp2,4 juta per bulan.

Selain bantuan biaya pendidikan, pemilik KIP Kuliah juga akan menerima bantuan biaya hidup yang dibagi menjadi lima klaster berdasarkan hasil survei besaran biaya hidup kota/kabupaten serta survei sosial ekonomi nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Biaya hidup kluster 1 senilai Rp800 ribu per bulan, kluster 2 senilai Rp950 ribu per bulan, kluster 3 senilai Rp1,1 juta per bulan, kluster 4 senilai Rp1,25 per bulan, serta kluster 5 senilai Rp1,4 per bulan.

Berikut tata cara pendaftaran KIP KUliah SNBT 2023:

1. Pendaftaran dapat dilakukan di web Sistem KIP Kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps.

2. Setelah masuk ke laman pendaftaran, siswa dapat memasukkan NIK, NISN, NPSN, serta alamat email yang valid dan aktif.

3. Setelah mengisi data, sistem KIP Kuliah akan memvalidasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan siswa untuk mendapatkan KIP Kuliah.

4. Jika data berhasil divalidasi, sistem akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat yang sebelumnya didaftarkan.

5. Peserta kemudian dapat menyelesaikan proses pendaftaram KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang diikuti

6. Kemudian, siswa dapat Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih.

7. Jika calon penerima KIP Kuliah berhasil diterima di perguruan tinggi, maka pendaftar dapat memverifikasi lebih lanjut ke universitas sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa baru penerima KIP Kuliah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News