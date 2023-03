AHY Sebut Anies "Superstar" dan "Leader"

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeskripsikan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin (leader) dan bintang utama (superstar).

AHY mengatakan Anies akan memimpin Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai politik (parpol) itu sudah menyatakan dukungan kepada Anies untuk menjadi bakal capres di Pilpres 2024.

"You are the leader, you are the superstar, and you will command [kamu pemimpin, kamu bintang utama, dan kamu akan memerintah] Koalisi Perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat you will lead us all [kamu akan memimpin kami semua]," ujar AHY di hadapan Anies, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Dia mengatakan, bahwa Koalisi Perubahan siap memberi dukungan penuh kepada Anies.

AHY yakin di bawah kepemimpinan Anies dan dukungan parpol Koalisi Perubahan, mereka akan memenangkan Pilpres 2024.

"Kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan. Bukan hanya selamat tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, AHY juga resmi mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres usungan Demokrat di Pilpres 2024.

Dia menjelaskan, sebenarnya Demokrat secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies untuk jadi capres pada 26 Januari 2023.

Meski begitu, untuk memastikan kepastian dukungan kepada Anies, maka Demokrat melakukan pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Anies pada Kamis (2/3/2023).

Dalam kesempatan itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan dukungan langsung kepada Anies.

"Keputusan dimanifestasikan pada pertemuan tadi. Majelis Tinggi Partai juga menyampaikan aspirasi menguatkan tekad Pak Anies untuk terus berjuang makin kuat, makin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian, ada Demokrat," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Dengan begitu, Demokrat secara hukum sudah secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres usungan.

AHY menjelaskan, dalam AD/ART partai memang keputusan penentuan capres dan koalisi ada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Anies Baswedan ahy Pilpres 2024 capres