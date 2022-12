Zelensky Berkunjung ke AS, Akankah ke Markas PBB?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric mengatakan, bahwa PBB menerima banyak pertanyaan terkait kemungkinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkunjung ke markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

PBB menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi tentang kemungkinan kunjungan Zelensky ke PBB.

"Kami telah menerima banyak pertanyaan mengenai kemungkinan kunjungan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina ke PBB," katanya.

Baca Juga : Zelensky ke Amerika Serikat Bertemu Joe Biden

Dujarric mengatakan pada Selasa (20/12/2022) bahwa sejauh ini, pihaknya tidak mengetahui terkait kunjungan tersebut.

"Sejauh yang kami tahu, kami tidak mengetahui adanya kunjungan semacam itu," kata Dujarric seperti dilansir dari TASS, Rabu (21/12/2022).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Zelensky akan mengunjungi Ibu Kota AS Washington DC, New York, pada Rabu (21/12/2022).

Baca Juga : Rusia Ngamuk! 3 Jet Tempur dan 2 Helikopter Ukraina Jadi Tumbal

Zelensky akan menghadiri sesi Kongres AS. Dia juga akan berterima kasih kepada anggota parlemen AS atas bantuan militer AS untuk Kyiv selama ini.

AS telah memberi dana miliaran dolar untuk Ukraina sebagai bantuan perang, dan ke depannya akan ada dana tambahan.

Selain itu, Zelensky juga akan bertemu Presiden Joe Biden dan berpidato di Kongres.

Perjalanan Zelensky ke AS menjadi kunjungan pertamanya ke negara itu, sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :