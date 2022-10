Melihat Karya Annie Ernaux, Peraih Nobel Sastra 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Annie Ernaux, penulis asal Prancis, menerima penghargaan Nobel Sastra 2022 atas keberanian dan ketajaman penulisannya dalam karya yang tertuang di buku-buku autobiografinya.



Ernaux mengatakan sangat merasa terhormat telah mendapatkan penghargaan ini dan menjadi tanggung jawab besar untuknya dalam melawan ketidakadilan.



“[Penghargaan ini] menciptakan tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan melawan ketidakadilan,” ungkapnya seperti dikutip BBC, Jumat (7/10/2022).



Tidak sedikit karya Ernaux yang telah dipublikasikan sejak 1974 hingga terbaru pada 2022. Tercatat dari laman resmi https://www.annie-ernaux.org/ terdapat 24 buku yang telah diterbitkan dan lebih dari 70 artikel dan tulisan pendek yang dapat dibaca.



Melansir dari laman tersebut, sejak penerbitan buku pertamanya, Cleaned Out pada 1974, tulisan Annie Ernaux terus mengeksplorasi tidak hanya pengalaman hidupnya sendiri tetapi juga pengalaman generasinya, orang tuanya, wanita, orang lain yang tidak dikenal yang ditemui di ruang publik, atau bahkan orang-orang yang terlupakan.



Tema-tema utama yang dijalin melalui karyanya selama lebih dari empat dekade, yaitu ketidaksetaraan sosial dan pengalaman mengubah kelas melalui pendidikan, waktu dan memori, dan pertanyaan menyeluruh tentang bagaimana menulis pengalaman hidup ini (autobiografi).



Berikut beberapa karya dalam bentuk buku Ernaux yang mungkin dapat menjadi bahan bacaan di akhir pekan.

1. Cleaned Out/ Les Armoires Vides (1974)

2. A Frozen Woman/ La Femme gelée (1981)

3. A Man’s Place/ La Place (1983)

4. A Woman’s Story/Une Femme (1987)

5. Simple Passion /Passion simple (1991)

6. Exteriors/ Journal du dehors (1993)

7. I Remain in Darkness/’Je ne suis pas sortie de ma nuit’ (1997)

8. Getting ost/Se perdre (2001)

9. The Possession/L’Occupation (2002)

10. The Years/Les Annees (2008)

11. A Girl’s Story/ Mémoire de fille (2016)

12. Le Jeune homme (2022)

