Update Perang Rusia vs Ukraina: Rusia Setop Pasokan Gas ke Eropa

Bisnis.com, JAKARTA – Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-190. Dilaporkan, Rusia kembali setop pasokan gas melalui pipa Nord Streaam 1 dan kembali memantik perhatian Jerman.

Untuk diketahui, Rusia mengklaim bahwa penyetopan pasokan gas dilakukan lantaran tengah dilakukan perbaikan. Secara lebih lanjut, berikut update berita perang Rusia vs Ukraina, seperti dikutip dari The Guardian pada Jumat (2/9/2022)

Simak rangkuman perang Rusia vs Ukraina hari ini, Jumat (2/9/2022):

1. Belum mundur! Ukraina masih perjuangkan hak untuk kembali duduki Kherson

Serangan balasan Ukraina untuk merebut kembali Kherson tidaklah terhenti atau gagal. Hal tersebut didukung oleh pernyataan penasihat senior presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa "Fakta bahwa kami belum mengambil Kherson tidak berarti bahwa operasi di selatan telah terhenti atau gagal," jelas Oleksiy Arestovych dalam sebuah video yang dikirim ke Telegram pada Kamis pagi.

“Hal ini dilakukan secara terencana. Kami menghancurkan logistik musuh, sistem pertahanan udara, depot bahan bakar dan amunisi.” Tambah Arestovych memperingatkan warga Ukraina untuk bersabar, menambahkan lantaran tidak akan ada kemenangan cepat yang dapat diraih dengan cepat.



2. Tekan pertahanan pasukan Rusia, Ukraina gencarkan senjaya di jembatan strategis Kherson

Angkatan bersenjata Ukraina menyerang jembatan strategis di wilayah Kherson selatan untuk mengisolasi pasukan Rusia yang terletak di tepi kanan Dnieper. Semenyata Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa jembatan Kakhovsky dan Daryiv, yang digunakan oleh Rusia untuk mengangkut peralatan dan amunisi ke wilayah tersebut, telah dinonaktifkan dalam pembaruan yang sebelumnya diunggah ke Telegram pada Kamis (1/9/2022).



3. Ahli nuklir yang dikirim PBB belum dapat kepastian akses pembangkit nuklir Zaporizhzhia

Ketidakpastian tergantung pada rencana kunjungan inspektur ke pembangkit nuklir Zaporizhzhia. Sebuah tim dari pengawas nuklir PBB tiba di kota Zaporizhzhia yang dikuasai Ukraina pada hari Rabu.

“Jika kita mampu membangun kehadiran permanen, atau kehadiran lanjutan, maka itu akan diperpanjang. Tetapi segmen pertama ini akan memakan waktu beberapa hari,” kata kepala organisasi, Rafael Grossi. Pada hari Rabu, otoritas pendudukan Rusia mengatakan tim akan diberikan akses untuk satu hari.



4. Rusia kekurangan tenaga militer

Militer Rusia kekurangan tenaga kerja yang parah dan berusaha merekrut anggota layanan kontrak dan bahkan mungkin menarik penjahat yang dihukum, kata seorang pejabat AS pada Rabu (31/8/2022).

Dilaporkan, Kementerian Pertahanan Rusia sedang berusaha merekrut anggota layanan kontrak untuk menebus kekurangan personel, termasuk dengan memaksa tentara yang terluka untuk masuk kembali ke pertempuran, memperoleh personel dari perusahaan keamanan swasta, dan membayar bonus untuk wajib militer.



5. Perang tak kunjung usai, Zelensky buka suara dan galang kekuatan di acara festival film Venesia

Volodymyr Zelensky berbicara di festival film Venesia yang menggambarkan perang Rusia di Ukraina sebagai "plot primitif dalam tiga tindakan bagi dunia untuk membuat tiga kesalahan dramatis: membiasakan diri dengan perang, menahan perang, melupakan perang". Zelensky mengatakan kepada penonton untuk tidak tinggal diam dan tidak tetap netral terhadap perang.

6. Rusia setop pasokan gas dalam tiga hari kedepan

Rusia telah menghentikan aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 ke Eropa, dengan alasan tengah diperlukan perbaikan. Namun disisi lain, pemerintah Jerman menolak klaim tersebut dan menyebut pernyataan tersebut sebagai alibi belaka.

Dikatakan bahwa Nord Stream beroperasi penuh dan tidak ada masalah teknis. Penghentian pipa Laut Baltik pada pukul 5 pagi pada hari Rabu akan berlangsung selama tiga hari, kata Gazprom, perusahaan energi negara Rusia.



7. Uni Eropa tangguhkan kesepakatan perjalanan visa dengan Moskow

Uni Eropa telah menyetujui penangguhan kesepakatan perjalanan visa dengan Moskow untuk mengekang jumlah warga negara Rusia yang memasuki blok tersebut untuk liburan dan berbelanja, menghentikan larangan visa turis penuh.

Mengulas balik pertemuan di Praha, sebanyak 27 menteri luar negeri Uni Eropa berjanji untuk menangguhkan perjanjian fasilitasi visa 2007 dengan Rusia yang membuatnya relatif mudah untuk mendapatkan dokumen perjalanan.



8. Sengit! AS dapat izin sita pesawat milik Rusia

Departemen kehakiman AS mengatakan bahwa Amerika memperoleh surat perintah untuk menyita pesawat senilai US$45 juta milik perusahaan energi Rusia Lukoil, kata departemen kehakiman AS, meskipun pesawat itu saat ini diyakini berada di Rusia. Pesawat itu dilaporkan terbang masuk dan keluar dari Rusia yang melanggar sanksi departemen perdagangan AS.



9. Petinggi G7 usulkan harga minyak Rusia

Para menteri keuangan G7 akan membahas batas harga yang diusulkan pemerintah Biden untuk minyak Rusia ketika mereka bertemu pada hari Jumat pekan lalu, jelas juru bicara Gedung Putih.

"Ini adalah cara paling efektif, kami percaya, untuk memukul keras pendapatan Putin dan melakukannya akan mengakibatkan tidak hanya penurunan pendapatan minyak Putin, tetapi juga harga energi global," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre di briefing pada hari Rabu (31/8/2022).

