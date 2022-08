Promo 17 Agustus dan Diskon Makanan, Rayakan HUT ke-77 RI

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 17 Agustus atau Hari Ulang Tahun (HUT) RI, banyak peritel makanan dan minuman memberikan promo kemerdekaan. Mereka melakukan pesta diskon dan promo spesial untuk menarik konsumen.

Dari banyaknya promo kemerdekaan yang hadir, promo kuliner paling mendominasi. Mulai dari diskon minuman, makanan ringan hingga berat bisa Anda nikmati.

Berikut daftar diskon promo kuliner dalam rangka sambut hari Kemerdekaan RI:

1. Promo Hokben Rabu 30 Ribu Agustus 2022

Berlaku Hingga : 31 Agustus 2022

Dalam rangka menyemarakkan HUT RI, Hokben mengadakan promo Rabu 30 Ribu. Dengan harga 30 ribuan, Anda sudah dapat menikmati menu Ekado atau Ebi Furai, yang sangat cocok disantap dengan menggunakan nasi hangat. Promo berlaku hingga 31 Agustus 2022 mendatang, dan bisa Anda dapatkan untuk pembelian langsung maupun online.

2. Promo Sapo Oriental Serba Rp77.000 dan Tebus Murah Rp 17.000

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Bagi Anda pecinta kuliner khas negeri tirai bambu, Sapo Oriental jadi pilihan yang paling tepat. Sapo Oriental menyajikan kuliner khas negeri china yang sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Sapo Oriental adakan promo spesial serba 77 ribu untuk berbagai paket, yang setiap paketnya terdiri dari 3 item makanan. Tak hanya itu, terdapat pula promo tebus murah Rp.17 ribu untuk berbagai menu pilihan.

3. Promo Merdeka Mister Donut

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Pecinta kuliner manis? Promo Merdeka Mister Donut jelas jadi hal yang tak boleh terlewatkan. Paket spesial setengah lusin donut mini atau mini Croissant ditambah minuman berukuran 250 ml dan 1 pc DPOP bisa dibawa pulang dengan harga Rp77.000. Promo ini berlaku di semua outlet Mister Donut.

4. Promo Merdeka Ichiban Sushi Rp. 17 ribuan

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Ichiban Sushi turut ramaikan semarak kemerdekaan lewat promo fantastis sushi roll 4 pcs hanya Rp. 17 ribu saja. Banyak varian sushi yang bisa dipilih, diantaranya:

- Beef Volcano Roll

- California Roll

- Top Gun Roll

- Beef Teriyaki Fried Roll

Syarat & ketentuan:

1. Promo berlaku di semua outlet Ichiban Sushi setiap weekday (senin - jumat, tidak termasuk hari libur)

2. Promo berlaku untuk makan di tempat

3. Promo berlaku untuk 1x transaksi

4. Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

5. Harga sebelum pajak & service charge

5. Promo Teguk Panjat Pinang

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Minuman hits anak muda teguk hadirkan edisi paket spesial kemerdekaan. Anda bisa nikmati menu best seller teguk hanya dengan Rp30.000. Promo berlaku selama bulan Agustus 2022.

6. Promo Merdeka Platinum Resto & Grill

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Hemat 17 persen untuk menu favorit, mulai dari Rp41.000 sudah bisa nikmati 1 menu utama dan 1 minuman.

Adapun, pilihan menu dan paket spesial kemerdekaan yang disediakan ialah



PLATINUM RESTO:

MERDEKA 1 - Rp47.273

Combo Teppanyaki

Lemon Iced Tea

MERDEKA 2 - Rp41.364

Crispy Fried Chicken Butter Sauce with Rice

Lemon Iced Tea

PLATINUM GRILL:

MERDEKA 1 - Rp45.455

Beef Teppanyaki with Rice

Lemon Iced Tea



MERDEKA 2 - Rp45.455

Minced Beef & Egg Pepper Rice

Lemon Iced Tea



Syarat dan Ketentuan:

1. Promo berlaku untuk dine in, take away, delivery internal 14084/ WhatsApp 08112 14084

2. Periode promo: 1-31 Agustus 2022

3. Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya

4. Harga belum termasuk pajak 10 persen

5. Selama persediaan masih ada

6. Berlaku di seluruh outlet Platinum Resto & Platinum Grill



7. Promo Merdeka Gokana Ramen & Teppan, Hemat 17 persen

Berlaku Hingga: 31 Agustus 2022

Hemat 17 persen untuk menu-menu pilihan di Gokana Ramen & Teppan, diantaranya:

MERDEKA 1 - Rp40.909

Chicken Don Original

Ice Lemon Tea

MERDEKA 2 - Rp43.636

Beef Hot Ramen

Ice Lemon Tea



MERDEKA 3 - Rp45.909

Beef Original Bento

Ice Lemon Tea



Syarat dan Ketentuan

1. Promo berlaku kelipatan untuk dine in, take away, delivery internal 14084 / WhatsApp 08112 14084

2. Periode promo: 1-31 Agustus 2022

3. Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya

4. Harga belum termasuk pajak 10 persen

5. Selama persediaan masih ada

6. Berlaku di seluruh outlet Gokana Ramen & Teppan

