Buka Konferensi PCINU Belanda, Wapres Pesankan Soal Kebangsaan dan Keagamaan

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin membuka Konferensi Internasional Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda.

Wapres menyampaikan beberapa pesan kepada para pengurus PCINU yang sebagian besar merupakan mahasiswa Indonesia di Belanda.

Pertama, Wapres mengingatkan soal kebangsaan dan keagamaan yang harus berjalan beriringan seperti layaknya ilmu dan iman.

“Sebagai kader organisasi kemasyarakatan berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, saya minta Saudara mampu menunjukkan bahwa kebangsaan dan agama merupakan satu napas dalam membawa Indonesia lebih maju. Seperti ilmu dan iman, yang makin membawa kemaslahatan jika berjalan beriringan,” tutur Wapres melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari keterangan resmi, Rabu, (8/6/2022).

Lebih jauh Wapres menguraikan pentingnya ilmu pengetahuan, dalam pengertian iqra’ sebagai ayat pertama Al-Qur’an yang diturunkan memiliki makna tidak hanya dibaca, di-lafadz-kan, tetapi untuk direnungkan dan melakukan riset. Kemudian kata ilm atau pengetahuan diulang-ulang sebanyak 750 kali dalam Al-Qur’an, sehingga menuntut ilmu merupakan wajib bagi umat muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Gunakanlah kesempatan tinggal di Belanda untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan memperluas jejaring. Kelak ketika kembali ke Indonesia, Saudara-saudara sudah siap mengisi berbagai peran dan posisi strategis untuk melanjutkan pembangunan bangsa,” imbaunya.

Kedua, Wapres berharap agar pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh selama menuntut ilmu di luar negeri, dapat dibagikan kepada sanak saudara, apabila sudah kembali ke Indonesia.

“Saya harap Saudara-saudara mampu berbagi dan menular-manfaatkan pembelajaran dan pengalaman selama di luar negeri. Jadilah inspirasi bagi saudara sebangsa agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya,” harapnya.

Selain memberikan pesan, Wapres juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif PCINU dalam menyelenggarakan acara yang menebarkan ilmu agama Islam yang membawa kebaikan.

“Akhir kata, saya mengapresiasi keluarga besar PCINU Belanda dan seluruh umat muslim yang ada di Belanda, atas upaya menampilkan citra Islam yang moderat dan positif. Saudara bukan hanya membawa nama baik Indonesia, tetapi juga agama yang kita yakini bersama,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wapres membuka Konferensi Internasional PCINU Belanda dan seraya memanjatkan doa untuk kesuksesan acara tersebut.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Konferensi Internasional PCINU Belanda saya nyatakan dibuka. Semoga Konferensi ini berjalan lancar, serta menjadi platform untuk memanifestasikan perjuangan NU dalam memainkan peran globalnya, NU go global,” ucapnya.

Sekadar informasi, Rangkaian acara PCINU ini bertajuk “Reimagining Religion and Values in time of (societal) crisis”, diselenggarakan pada 8 hingga 9 Juni 2022 di Aula Vrije University, Amsterdam dan Klooster Kerk, The Hague dengan peserta terdiri dari mahasiswa Indonesia, dan ekspatriat di Belanda.

