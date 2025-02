Lama Tak Muncul, Ma'ruf Amin Pimpin Doa saat Peluncuran Danantara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-13 KH Ma’ruf Amin memimpin doa untuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dalam pembukaan Danantara, Ma’ruf Amin berharap peluncuran ini akan memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ya Allah jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang kau rahmati, pertemuan yang engkau berkati, pertemuan yang akan meluncurkan sesuatu yang nantinya diharapkan akan memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dia juga berdoa semoga Indonesia selalu diberi kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan, supaya nanti juga dapat melaksanakan hal-hal yang baik untuk meberikan kesejahteraan bangsa dan negara.

“Selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari perbuatan maksiat dan dosa baik yg lahir maupun batin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).

Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).