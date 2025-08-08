Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berikut link, syarat, dan cara daftar menjadi peserta upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini link dan syarat daftar menjadi peserta untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

Pada hari ini, Jumat (8/8), merupakan pendaftaran terakhir untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

Masyarakat dapat mendaftarkan diri mulai pukul 10.00 WIB secara daring melalui pandang.istanapresiden.go.id.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan 8.000 undangan, dengan rincian 80% kuota atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.

Dengan jumlah yang terbatas, proses pendaftaran dipastikan berlangsung cepat dan kompetitif, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

"Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025," ujar Juri dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Kamis (6/8).

Pendaftaran upacara ini sebelumnya dibuka pada 4 Agustus dan telah ditutup. Namun masyarakat masih berkesempatan mendapat undangan setelah pendaftaran kembali dibuka pada 7-8 Agustus.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yakni sebagai berikut:

Mengisi formulir pendaftaan

Berusia minimal 10 tahun

Menyiapkan diri beserta KTP

Apabila lolos verifikasi, peserta akan mendapat email untuk jadwal pengambilan undangan

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Pendaftaran upacara ini dilakukan secara online melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Berikut caranya:

Buka situs pandang.istanapresiden.go.id Apabila pendaftaran sudah dibuka, isi dan lengkapi formulir yang tersedia di laman tersebut Pastikan semua data diisi dengan benar, kemudian kirim formulir untuk proses verifikasi Cek hasil verifikasi secara berkala melalui menu "Cek Status Pendaftaran" di situs resmi Pandang Istana Presiden Apabila pendaftaran disetujui, peserta akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik

Kemudian cara melakukan cek status pendaftaran yakni: