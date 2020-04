Harvard Tolak Permintaan Trump Untuk Kembalikan Dana Bansos, Mengapa?

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Universitas Harvard untuk mengembalikan dana bantuan sosial yang hampir mencapai US$ 9 juta.

Trump merasa tidak setuju bahwa perguruan tinggi tersebut menerima uang stimulus lantaran Harvard menjadi salah satu universitas yang paling kaya.

Harvard dinilai sebagai universitas terkaya di dunia dengan dana abadi senilai US$40 miliar.

"Saya ingin Harvard mengembalikan uang itu, oke? Ini dimaksudkan untuk para pekerja, ini tidak dimaksudkan untuk salah satu lembaga terkaya, Mereka harus membayarnya kembali," katanya Trump seperti dikutip BBC News Rabu (22/4/2020).

Dalam sebuah pernyataan setelahnya, Harvard mengakui telah menerima US$ 8,6 juta melalui Coronavirus Aid, Relief, dan Keamanan Ekonomi (Cares) senilai US$ 2,2 triliun yang ditandatangani oleh Trump bulan lalu.

Namun demikian, Harvard tidak mengatakan itu akan membayar uang kembali.

"Harvard telah berkomitmen bahwa 100 persen dari dana pendidikan tinggi darurat ini akan digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada siswa yang menghadapi kebutuhan keuangan mendesak karena pandemi Covid-19." tulis Harvard.

Universitas mengatakan telah memberikan bantuan keuangan kepada siswa dengan biaya perjalanan, biaya hidup, dan pendidikan online di tengah pandemi.

Tetapi Harvard membantah saran presiden bahwa dia telah menerima bantuan melalui Program Perlindungan Pembayaran, dana yang dimaksudkan sebagai penyelamat bagi bisnis yang berjuang di tengah pandemi.

Harvard mengatakan, sebaliknya, mereka mendapat manfaat dari Dana Bantuan Darurat Pendidikan Tinggi rancangan stimulus, yang menyalurkan uang berdasarkan jumlah keseluruhan siswa di sebuah lembaga dan berapa banyak siswa berpenghasilan rendah yang terdaftar.

Undang-Undang Peduli mencadangkan US$ 12,5 miliar bantuan federal untuk sekitar 5.000 perguruan tinggi dan universitas.

Harvard bukan satu-satunya universitas elit yang menerima rejeki nomplok di bawah stimulus. Princeton, yang memiliki dana abadi US$ 26milyar, mendapat US$ 2,4juta, sedangkan Yale - dana abadi US$ 30milyar menerima US$ 6,9juta.

Senat AS menyetujui dana bantuan darurat senilai US$ 330 miliar untuk membantu bisnis kecil tetap bertahan selama pandemi setelah paket bantuan awal sebesar US$ 350 miliar.

