ITDC Sumbang Masker dan Hand Sanitizer untuk Jurnalis

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pengembangan

Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), menggelar kegiatan

pemberian bantuan 30 paket masker dan hand Sanitizer bagi jurnalis yang bertugas di wilayah Kuta

Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita sebagai wakil ITDC.Bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ITDC lawan Corona melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Virus Corona atau COVID-19 di lingkungan Kawasan The Nusa Dua dan masyarakat desa penyangga.

“Selain memberi bantuan kepada desa penyangga, kami juga memberi bantuan kepada jurnalis sebagai

garda terdepan penyampaian informasi publik. Hal ini merupakan wujud apresiasi dan terima kasih kami

atas dedikasi rekan jurnalis yang tetap bertugas di tengah pandemi COVID-19,” ungkap VP Corporate

Secretary ITDC Miranti Nasti Rendranti dikutip dari siaran persnya.

”Jurnalis merupakan salah satu profesi yang rentan terpapar COVID-19 dimana dalam kondisi merebaknya

pandemi ini, jurnalis harus tetap menyajikan berita dan kadang harus mencari informasi dari banyak

sumber di lapangan. Kami berharap bantuan ini bisa membantu jurnalis dalam mencari berita dengan

tetap menjalankan protokol kesehatan sekaligus dapat menghindarkan rekan jurnalis dari potensi tertular COVID-19 saat bertugas di lapangan,” kata Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita.

Melalui payung Program PKBL ITDC Lawan Corona, sebelumnya ITDC telah melakukan bantuan

penyemprotan disinfektan dan menyerahkan bantuan peralatan dan bahan disinfektan bagi desa

penyangga, yang mencapai 18.500 liter cairan disinfektan, 16 unit alat sprayer, 40 hand sanitizer.

Pada bulan Maret, telah dilakukan juga

penyemprotan disinfektan di dalam kawasan The Nusa Dua dan lingkungan Desa Adat Bualu.

Untuk menjaga kawasan The Nusa Dua terhindar dari penularan Covid-19, ITDC, melalui SBU The Nusa

Dua, telah mengeluarkan surat edaran kepada tenant agar tenant melakukan kegiatan preventif di tempat

usaha mereka dengan melaksanakan kegiatan kebersihan secara rutin, menyediakan hand sanitizer serta melakukan penyemprotan disinfektan. ITDC juga telah merapkan pengaturan operasional Kawasan The Nusa Dua antara lain menetapkan Pintu Utama sebagai akses masuk dan keluar utama kawasan untuk wisatawan yang menginap dan karyawan yang bekerja serta menutup sementara pintu utara dan selatan, mengatur operasional layanan Shuttle Bus Kawasan dengan sistem panggilan dan membatasi maksimum 4 orang dalam setiap unit shuttle, serta mengatur aktivitas wisatawan di dalam kawasan dengan menerapkan physical distancing dan social distancing.





