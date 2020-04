Viral! Video Lempar Kuas dari Dokter

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pandemi virus Corona (COvid-19), beraneka cara dilakukan orang untuk menghibur diri selama masa social distancing.

Kali ini, aplikasi TikTok mulai marak dengan video lempar kuas. Lempar kuas ini akan memberikan perubahan rias pada wajah dan pakaian bagi setiap orang yang menerima kuas tersebut.

Uniknya, aksi lempar kuas ini dilakukan oleh dokter-dokter perempuan. Ada yang masih mengenakan piyama di atas tempat tidur, lalu menerima kuas dan mengusap-usap layar camera smartphone.

Aplikasi TikTok sebagai wadah video pendek, yang menjadi pilihan karena tidak hanya menyajikan diversifikasi konten tetapi memiliki fitur editing yang mumpuni bagi masyarakat. Aplikasi ini juga membuat penggunanya berkreativitas dalam menyebarkan pesan-pesan berdampak sosial dan positif.



Komentar yang ada pada akun @ppdsgram juga sangat beragam, ada yang mengingat tentang dokter yang bekerja saat pandemi hingga hingga ingin melihat melihat aksi lempar kuas koas pria. Berikut komentar netizen:

@hasanaminda_

Yang masih pake sampo sachet balik kanan grak!

@mriogintiing

Dokter IGD Can't relate in this pandemic

@anisaaoktavia

Mau bikin ginian tapi gapunya brush ?

@dhauatha

Saya menunggu video tandingan yang isinya tranformsi muka koass cowo stase mayor

@satryawanheri

Polesannya muanteppp, awas retak dempulnya

@yaqin_ainul

Duh dekkk... Sini dek lempar keabang, biar abang ganti lempar balik ke adek seperangkat alat sholat...

