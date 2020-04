Nasrin Kodim, Guru Besar FKM Universitas Indonesia, Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Nasrin Kodim, MPH meninggal dunia, Jumat (3/4/2020).

Kabar itu terkonfirmasi dengan unggahan media sosial akun Twitter resmi milik Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pada hari yang sama.

"Turut berduka cita yang amat mendalam atas wafatnya Prof. Dr. dr. Nasrin Kodim, MPH, Guru Besar FKM-UI," demikian tertulis dalam gambar yang diunggah tersebut dan ditandai oleh Daeng M. Faqih, Ketua Umum PB IDI.

Berdasarkan keterangan dari UI, almarhum dikenal sebagai seorang profesor yang ahli dalam bidang keilmuan Metode Epidemiologi Deskriptif, metode Epidemiologi Analitik, Epidemilogi Penyakit Tidak Menular, Surveilens Epidemiologi, Studi Ekologi, Aplikasi Epidemiologi Pada Kebijakan, Epidemiologi Sosial.

Mendiang menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Indonesia. Gelar magister (MPH) diperolehnya dari Tulane University, Amerika Serikat, sedangkan gelar doktoral diraih di Universitas Indonesia.

Lahir di Martapura 29 Desember, Prof. Nasrin pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Epidemiologi dan Surveilence FKM UI dan sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah. Selain itu, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi di antaranya sebagai pengurus Perkumpulan Epidemiologi Indonesia.

Beberapa karya ilmiah yang ditulisnya antara lain Evaluasi Kematian Jemaah Haji Indonesia (1989-1991), Abortus, Masalah Sosial Yang Melanda Dokter, Epidemiologi Abortus Yang Tidak Aman, Assesmen TBC Strategi DOTS di Jabar, Jateng, Sulteng & Sumsel; Public Health Problem Trend Ten Weeks After Tsunami, AIDS Perang Tanpa Senjata Pamungkas, Kriteria Hipertensi Pada Skrining Calon Jemaah haji Indonesia, Contextual Analysis: The Relationship Between Sosiodemographic Environmental an Hypertension, Kesehatan Ibu, dan Kinerja Pemberantasan TBC.