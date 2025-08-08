Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

KPK menetapkan dua anggota DPR RI, HG dan ST, sebagai tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:19
Share
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Logo Bank Indonesia (BI) di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta pada Kamis (23/11/2023). / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus dugaan pencucian uang dalam program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya merupakan HG dan ST, anggota Komsii XI DPR RI periode 2019-2024.

KPK mengendus dugaan penyelewengan dana kegiatan sosial yang diajukan oleh Komisi XI kepada mitra kerja, yaitu BI dan OJK.

Dari pemeriksaan awal, KPK menduga HG menerima uang Rp15,86 miliar sedangkan HT Rp12,52 miliar. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kendaraan hingga tanah dan bangunan.

Pada perkara ini, KPK masih mendalami peran-peran terduga pelaku yang terindikasi terlibat pencucian uang.

"Kita juga akan mendalami peran-peran bagaimana perannya dari gubernur BI, kemudian juga deputi gubernur, peran dari OJK , dan lain lain. Karena itu sedang kita dalami, sambil juga kita menangani perkara ini, maju dulu dua tersangka," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Kamis (7/8/2025). 

Selain peran tersangka, Asep mengatakan KPK juga mendalami pihak-pihak yang mendapatkan aliran dana dari kasus ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan baru meliputi pelaku hingga besaran uang.

Baca Juga

"Tapi tidak menutup kemungkinan dalam penanganannya kami akan menemukan bahwa ada tindak pidana korupsi lainnya," tegasnya 

Penemuan perkara ini, lanjutnya, masih belum mengungkapkan banyak hal. Asep menjelaskan penetapan dua tersangka menjadi pemantik bagi penyidik untuk menemukan bukti-bukti baru.

Dia mengendus masih ada dugaan penambahan dana CSR BI dan OJK yang diajukan oleh tersangka kepada mitra-mitranya.

Setelah KPK mendapatkan informasi bahwa penyelewengan memang benar terjadi, penyidik KPK bakal lakukan pengecekan soal penggunaan dana CSR BI dan OJK sudah sesuai peruntukannya.

"Karena mulai terjadinya perbuatan melawan hukum ketika uang ini atau dana CSR ini yang seharusnya digunakan kegiatan kegiatan sosial, tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi," paparnya.

Diketahui, HG menugaskan Tenaga Ahli dan ST menginstruksikan orang kepercayaannya untuk membuat sekaligus mengajukan proposal kepada BI dan OJK agar penyaluran dana melalui 4 yayasan yang dikelola HG dan 8 yayasan yang dikelola ST.

Sebab, dana kegiatan CSR BI dan OJK disalurkan melalui yayasan sesuai kesepakatan Panitia Kerja dengan para mitra. Dalam aksinya, HG meminta anak buahnya membuka rekening baru untuk menampung dana pencairan, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Sementara itu, ST diduga mengakali penyaluran dana dengan meminta salah satu bank menyamarkan transaksi penempatan deposito dan pencairannya, sehingga tidak teridentifikasi di rekening koran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
2 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

KPK Ungkap Tersangka Kasus CSR BI dan OJK Terima Suap hingga Rp15,86 Miliar

Nadiem Makarim Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

Nadiem Makarim Usai Jalani Pemeriksaan di KPK

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Selain BI, KPK Telisik Dugaan Korupsi Program Sosial OJK

Selain BI, KPK Telisik Dugaan Korupsi Program Sosial OJK

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

Kejati Sumsel Sita Uang Rp506 Miliar Perkara Dugaan Korupsi Bank BUMN

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Hukum
13 menit yang lalu

KPK Cari Pihak Lain Terlibat Kasus Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah
Hukum
2 jam yang lalu

Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi
Hukum
2 jam yang lalu

Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
3 jam yang lalu

Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata
Nasional
3 jam yang lalu

Bupati Pati Minta Maaf, Sebut Kenaikan PBB 250% Tidak Dipukul Rata

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

4

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

5

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Cara Cek Tunjangan Guru untuk yang Belum Punya PTK Dapodik

2

Pengarahan Tertutup di ITB, Prabowo Minta Wartawan Keluar Usai Sambutan Awal

3

KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

4

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

5

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas