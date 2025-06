Doa Qunut Subuh Versi Pendek, Panjang beserta Bacaan Latin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Membaca doa Qunut sholat subuh hukumnya sunnah muakkadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Doa Qunut Subuh berisi tentang permohonan ampun, petunjuk dan rahmat dari-Nya.

Doa Qunut dibaca pada rakaat kedua sholat Subuh setelah selesai membaca tahmid pada saat I’tidal (berdiri tegak seperti posisi semula setelah melaksanakan ruku’) dan sebelum ruku'. Doa qunut dibaca dengan menengadahkan kedua tangan ke atas.

Melansir NU Online, terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar argumentasi Imam Syafi’i dan pengikutnya menganjurkan membaca doa qunut saat sholat Subuh.

“Dari Muhammad bin Sirin, berkata: “Aku bertanya kepada Anas bin Malik: “Apakah Rasulullah Saw membaca qunut dalam salat Subuh?” Beliau menjawab: “Ya, setelah ruku’ sebentar.” (HR Muslim, Hadits nomor 1578).

Qunut Subuh Panjang

Berikut ini bacaan doa Qunut latin, Arab, dan artinya

اَللّهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِ نَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

"Allahummahdinii fîi man hadait, waafini fîi man‘afait, wa tawallanii fîi man tawallait, wa baariklii fîii maa ‘ thait, wa qinii syarra maa qadhait, fa innaka taqdhii wa laa yuqdha ‘ alaik, wa innahuu laa yazillu man waalait, wa laa ya‘izzu man ‘ aadait, tabaarakta rabbanaa wa ta‘aalait, fa lakal hamdu a’laa maa qadhait, wa astagfiruka wa atuubu ilaik, wa shallallahu ‘ alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘ alaa aalihi wa shahbihi wa sallam"

Artinya: “Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan. Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkahan kepadaku pada apa- apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang memberi hukuman dan bukan terkena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan aku dan Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Aku memohon ampunan dari Engkau dan aku bertobat kepada Engkau.( Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera untuk junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya”.

Qunut Subuh Pendek

Selain bacaan doa Qunut panjang yang sudah disebutkan sebelumnya, Anda juga bisa membaca doa Qunut subuh versi pendek yang berbunyi:

للّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِ نَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"Allahummah dinii fii man hadairs, wa' aafiinii fii man' aafaits, wa tawallanii fii man tawallaits, wa baarik lii fii maaa'thaits, wa qi nii syarra maa qadlaits, fa innaka taqdli wa laa yuqdlaa' alaik, wa innahuu laa yadzillu mau waalaits, tabaarakta rabbanaa wata'aalaits"

Artinya: “Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Dan berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan. Dan peliharalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah keberkahan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang memberi hukuman dan bukan terkena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan aku dan Maha tinggi Engkau”.

Kapan Membaca Qunut Subuh

Qunut dalam sholat subuh dilakukan pada saat memasuki rakaat kedua. Lebih spesifik, doa qunut subuh dibaca setelah iktidal, yaitu pada saat masih berada dalam posisi berdiri setelah membaca bacaan iktidal.

Dengan demikian, qunut subuh dilaksanakan saat awal rakaat kedua sholat subuh, sebelum melakukan rukuk dan sujud.

Jadi, ketika memulai rakaat kedua sholat subuh, setelah membaca takbiratul ihram dan bacaan Al-Fatihah, kemudian qunut dibaca sebelum melakukan rukuk. Ini merupakan momen yang tepat untuk membacakan doa qunut, sebelum melanjutkan sholat dengan gerakan-gerakan berikutnya.

Dengan menjalankan qunut pada waktu yang telah ditentukan ini, umat Muslim dapat mengikuti tata cara sholat subuh sesuai dengan ajaran Islam, yang mengatur waktu dan tata cara pelaksanaan setiap ibadah sholat dengan detail dan kepatuhan.

Keutamaan Membaca Qunut Subuh

1. Sebagai Doa dan Permohonan Perlindungan

Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca Qunut Subuh saat menghadapi musuh atau bencana.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca Qunut selama sebulan mendoakan keburukan bagi suku Ra‘l dan Dzakwan." (HR. Bukhari no. 1007 dan Muslim no. 677)

Qunut adalah bentuk doa memohon perlindungan, petunjuk, dan keselamatan dari keburukan terutama saat situasi sulit.

2. Menghidupkan Sunnah Sayyiduna Umar dan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menganjurkan Qunut Subuh, hukumnya sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Hal ini berdasarkan amalan sahabat nabi, “Umar bin Khattab membaca Qunut Subuh sepanjang hidupnya.” (Riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra)

Ulama mazhab Syafi'i berpandangan Qunut Subuh sebagai bagian dari kesempurnaan sholat Subuh, terutama pada rakaat kedua setelah ruku'.

3. Harapan Ampunan dan Rahmat Allah SWT

Isi doa Qunut Subuh penuh dengan permohonan ampun (maghrifah), petunjuk (hidayah), dan rahmat dari Allah. Membaca Qunut Subuh mengajarkan ketundukan dan harapan kepada Allah SWT.

4. Meneladani Rasulullah dalam Ketaatan

Meskipun sebagian ulama berpendapat Qunut Subuh hanyak dilakukan dalam kondisi tertentu. Imam Nawawi menjelaskan, “Qunut Subuh adalah sunnah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i dan tidak terbatasi waktu atau keadaan.” (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab)

Manfaat Membaca Doa Qunut Subuh

Dalam melaksanakan dan membaca doa Qunut Subuh, Anda akan mendapatkan banyak manfaat, diantaranya:

Mencari Petunjuk: Doa qunut subuh dapat membantu umat Muslim mencari petunjuk dari Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Doa qunut subuh dapat membantu umat Muslim mencari petunjuk dari Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perlindungan Dunia dan Akhirat: Dengan membaca doa qunut subuh, umat Muslim berharap mendapatkan perlindungan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan membaca doa qunut subuh, umat Muslim berharap mendapatkan perlindungan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Terhindar dari Penyakit: Salah satu manfaatnya adalah untuk terhindar dari penyakit, baik fisik maupun hati, yang dapat mengganggu kesehatan dan ketenangan jiwa.

Salah satu manfaatnya adalah untuk terhindar dari penyakit, baik fisik maupun hati, yang dapat mengganggu kesehatan dan ketenangan jiwa. Meningkatkan Khushu' (Khusyu'): Doa qunut juga membantu umat Muslim untuk meningkatkan khushu' atau khusyu', yaitu ketenangan batin dan konsentrasi yang dalam saat beribadah.

Dengan memahami bacaan doa Qunut Subuh dan melaksanakan Qunut Subuh dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, umat Muslim diharapkan dapat meraih manfaat spiritual dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Demikian bacaan doa Qunut Subuh panjang dan pendek yang disertai dengan artinya. Anda bisa membaca doa tersebut saat sholat Subuh.