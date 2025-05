Ahok Sebut Ibrahim Sjarief Assegaf adalah Orang Baik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyebut bahwa dirinya sering bertemu almarhum suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf.

Namun, pria yang akrab disapa Ahok itu tidak menjelaskan lebih rinci momentum pertemuan tersebut. Kendati demikian, Ahok mengemukakan bahwa Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf merupakan orang baik dan ramah semasa hidupnya dulu.

"Beliau orang baik, saya sering bertemu beliau dulu," tuturnya di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Tidak lupa Ahok juga mengucapkan bela sungkawa kepada Najwa Shihab yang kini telah ditinggalkan oleh suaminya. Menurut Ahok, selain bertemu dengan Najwa Shihab di rumah duka, Ahok juga bertemu dengan Anies untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf.

"Iya tadi bertemu juga dengan Pak Anies ya. Bertemu dengan Mbak Nana juga tadi," kata Ahok.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Ahok melayat sekitar satu jam di rumah duka. Ahok lebih dulu pulang, setelah itu tidak lama barulah Anies Baswedan pulang dari rumah duka.

Ibrahim Sjarief Assegaf meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025 di Rumah Sakit PON. Suami Najwa Shihab meninggal dunia pada pukul 14.29 WIB.

Ibrahim Assegaf adalah pengacara dan lahir pada tahun 1977. Suami Najwa Shihab tutup usia umur 48 tahun.

Dia juga cukup terkenal di sektor hukum di Indonesia. Dia pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corporate, Banking and M&A.

Nama Ibrahim Assegaf juga terdaftar sebagai Leader in His Field by Chambers Asia Pacific in Banking & Finance sejak tahun 2016. Dia juga alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.