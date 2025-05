Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief meninggal dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf meninggal dunia. Kabar ini, memberikan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf meninggal pada Selasa, 20 Mei 2025 di Rumah Sakit PON. Suami Najwa Shihab meninggal dunia pada pukul 14.29 WIB.

Ibrahim Assegaf adalah pengacara kelahiran 1977. Dia juga cukup terkenal di sektor hukum di Indonesia. Dia pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corporate, Banking and M&A.

Nama Ibrahim Assegaf juga terdaftar sebagai Leader in His Field by Chambers Asia Pacific in Banking & Finance sejak tahun 2016. Dia juga alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suami Najwa Shihab ini juga memiliki prestasi sebagai Leading Lawyer by Asialaw Leading Lawyers pada tahun 2016.

Jenazah akan disemayamkan dan tahlil akan kita baca bersama mulai malam ini di:

Jl. Jeruk Purut No. 8-9 RT 004/RW 003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Rencana pemakaman Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu/21 Mei 2025

Pukul: 10:00 WIB

Tempat: TPU Jeruk Purut

Dalam pesan yang beredar di grup WA, pihak keluarga menyampaikan, "mohon dimaafkan segala kesalahan semasa hidupnya dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah yang Maha Pengasih dan Pemberi Kasih. Aamiin ya Rabbal ‘alamin."