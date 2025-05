Pemakaman Suami Najwa Shihab Diguyur Hujan Deras

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Iringan jenazah almarhum Ibrahim Sjarief Assegaf tiba di TPU Jeruk Purut pukul 10.24 WIB.

Namun, upacara pemakaman mendiang suami Najwa Shihab itu diguyur hujan deras. Almarhum Ibrahim rencananya dimakamkan pada pukul 10.30 WIB setelah berangkat dari rumah duka pada pukul 10.00.

Sebelumnya, Ibrahim Sjarief menghembuskan napas terakhir di RS Pusat Otak Nasional (PON) Jakarta pada Selasa (20/5/2025) sekitar pukul 14.29 WIB.

Pria kelahiran Solo pada 1977 itu diduga meninggal dunia akibat stroke serta mengalami pecah pembuluh darah.

Pada pemakamannya, hanya boleh diiringi oleh tamu pria, sementara tamu wanita diminta untuk mengirimkan ucapan belasungkawa di rumah duka.

Namun, pemakamannya tetap diramaikan iringan kerabat dekat. Terlihat juga Anies Baswedan menghadiri pemakaman di TPU Jeruk Purut.

Sekadar informasi, Ibrahim Assegaf cukup dikenal di sektor hukum di Indonesia. Ia pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corpd, torate, Banking and M&A.

Nama Ibrahim Assegaf juga terdaftar sebagai Leader in His Field oleh Chambers Asia Pacific dalam bidang Banking & Finance sejak tahun 2016.

Dia juga merupakan alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master di University of Melbourne, Australia pada 2009 dengan beasiswa dari Australian Development Scholarship.