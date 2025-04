Profil Kardinal Luis Tagle, Akankah Jadi Paus Pertama dari Asia?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Paus Fransiskus telah diumumkan meninggal pada usia 88 tahun pada Senin (21/4/2025). Kini, perhatian dunia mulai beralih kepada siapa yang akan menggantikannya.

Memprediksi siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin berikutnya dari 1,2 miliar umat Katolik di dunia sudah terkenal penuh dengan kesulitan. Ketegangan pemilihannya bahkan diangkat ke dalam film.

Secara teori, setiap pria Katolik yang dibaptis dapat diangkat menjadi Paus. Namun dalam praktiknya, Paus berikutnya kemungkinan akan dipilih dari para kardinal yang akan berkumpul di Kapel Sistina di Vatikan untuk pemilihan paus rahasia yang dikenal sebagai konklaf.

Setelah Paus Benediktus XVI mengundurkan diri pada 2013, sangat sedikit pengamat Vatikan yang memperkirakan bahwa Jorge Mario Bergoglio dari Argentina akan terpilih sebagai Paus Fransiskus.

Sampai saat ini, masih belum ada kandidat yang menonjol, sehingga banyak orang yang bermain tebak-tebakan.

Namun, ada nama-nama calon "papabile" (calon paus) yang beredar di koridor-koridor Vatikan. Asal-usul mereka yang beragam mencerminkan jangkauan global Gereja Katolik yang luas.

Persaingan ini kemungkinan akan berujung pada pertarungan antara kaum progresif yang memuji sikap mendiang paus yang relatif liberal terhadap para janda, kaum LGBTQ, dan nasib para pengungsi, dengan kaum konservatif yang membenci agendanya.

Mengenal Kardinal Luis Antonio Tagle

Satu nama yang terdepan di pasar taruhan saat ini adalah paus Asia pertama.

Mengutip The Telegraph, Kardinal Luis Antonio Tagle, 67 tahun, dari Filipina, adalah nama yang sering disebut di kalangan kaum liberal dalam Gereja Katolik.

Dijuluki "Fransiskus dari Asia" karena humornya yang baik dan pandangan progresifnya, dia juga dikenal dengan kerendahan hatinya seperti Paus Fransiskus, di seminari di Filipina tempat dia tinggal selama sekitar 20 tahun, kamarnya tidak memiliki AC atau televisi.

Bahkan ketika diangkat menjadi uskup, dia menghindari menggunakan mobil dan pergi bekerja dengan bus atau "jeepney".

Latar belakang Tagle sebelum menjadi kardinal bermula dari kakek dari pihak ayah Tagle, yang berasal dari keluarga kelas atas Filipina, sedangkan nenek dari pihak ibu berasal dari keluarga Tionghoa kaya yang bermigrasi ke Filipina.

Dia adalah salah satu dari dua bersaudara dan dipanggil dengan nama panggilannya "Chito".

Menurut Laporan College of Cardinals, Tagle awalnya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi dokter tetapi "ditipu" untuk mempertimbangkan seminari. Dia sekarang menertawakan bagaimana "lelucon" Tuhan dapat memengaruhi kehidupan seseorang.

Para Jesuit memainkan peran penting dalam kehidupan Tagle, karena telah mengajarinya sejak kecil. Pada 1982, Tagle meninggalkan Jesuit dan ditahbiskan sebagai pendeta untuk Keuskupan Agung Manila.

Dia memulai perjalanan sebagai pendeta dengan menjadi pemimpin spiritual dan profesor di seminari setempat, lalu menjadi rektornya dari 1983 hingga 1985.

Dia kemudian dikirim oleh uskupnya ke Amerika Serikat, di mana dia memperoleh lisensi teologi. Tagle kemudian kembali ke Filipina pada 1990-an dan melayani Gereja Katolik Roma di berbagai posisi.

Paus Benediktus menominasikan Tagle sebagai Uskup Agung Manila pada 2011. Setahun kemudian, Tagle menjadi kardinal.

Selama bertahun-tahun, popularitasnya terus tumbuh. Tagle menjadi Presiden Caritas Internationalis, lembaga amal Vatikan dan jaringan bantuan kemanusiaan terbesar kedua setelah Palang Merah, pada 2015, dan terpilih kembali pada 2019.

Paus Fransiskus dilaporkan "terpukau" oleh kepemimpinan lembaga tersebut, termasuk punya kekaguman pribadi pada Kardinal Tagle.

Pada 2019, Paus Fransiskus memanggil Tagle untuk tinggal di Roma sebagai prefek Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa, yang bertanggung jawab atas karya misionaris. Dua tahun kemudian, Paus mengangkat Tagle menjadi kardinal-uskup, yang mungkin menandakan dia sebagai penerus yang disukai pada saat itu.

Tagle dikenal karena pandangannya yang progresif. Dia pandai berbicara dan komunikator yang baik serta banyak menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube untuk menyebarkan pesan-pesannya.

Dikenal sebagai "Fransiskus dari Asia", Tagle merupakan pejuang kaum miskin di Filipina dan telah berkampanye mengenai beberapa isu sosial di negaranya. Setelah kematian Fransiskus, banyak obituari yang memujinya sebagai "suara kaum miskin".

Pada sebuah konferensi 2022, The Catholic Herald melaporkan bahwa Tagle mengatakan gereja harus ramah kepada semua orang, karena “masalah etnis dan budaya merusak rumah spiritual”, dan sikap “populis” mengancam makna sebenarnya dari kata “orang”. Hal itu menggemakan pandangan Paus Fransiskus, yang berbicara mendukung para migran.

Kemungkinan Adanya Paus Asia

Tagle adalah kandidat terdepan di pasar taruhan setelah kematian Fransiskus. Namun, dia adalah salah satu kandidat paus termuda.

Edward Pentin, seorang pakar Vatikan dan penulis "The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates", mengatakan bahwa lima atau enam tahun lalu, dia adalah kandidat favorit Paus Fransiskus untuk menggantikannya.

"Dia adalah kepala departemen baru yang penting untuk penginjilan. Dia adalah pesaing yang cukup kuat. Dan dia masih relatif muda,” ungkapnya, dilansir The Telegraph, Rabu (23/4/2025).

Namun, usianya mungkin menjadi faktor yang merugikannya. Pasalnya, para kardinal umumnya berhati-hati dalam menunjuk seorang pria yang relatif muda karena masa kepausannya dapat berlangsung selama beberapa dekade, yang akan menggagalkan ambisi mereka sendiri dan memperkecil peluang mereka untuk suatu hari terpilih.