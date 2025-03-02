Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Selama 1 Bulan Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Bulan puasa ramadan akan dijalankan umat islam di Indonesia pada 1 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025.
Selama sebulan penuh umat islam menjalankan puasa sejak waktu imsak di jam makan sahur dan waktu berbuka bertepatan dengan beduk magrib.
Karena itu, waktu yang paling ditunggu selama bulan ramadan adalah waktu imsak dan buka puasa.
Berikut jadwal buka puasa dan imsak di Jakarta selama 1 bulan ramadan
1 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:08
ASAR 15:12
MAGRIB 18:15
ISYA' 19:24
2 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:08
ASAR 15:11
MAGRIB 18:14
ISYA' 19:23
3 Ramadan 1446 H
IMSAK04:33
SUBUH04:43
TERBIT05:55
DUHA06:22
ZUHUR12:08
ASAR15:10
MAGRIB18:14
ISYA'19:23
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4 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:08
ASAR 15:08
MAGRIB 18:14
ISYA' 19:23
5 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:08
ASAR 15:08
MAGRIB 18:13
ISYA' 19:22
6 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:07
ASAR 15:08
MAGRIB 18:13
ISYA' 19:22
7 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:07
ASAR 15:09
MAGRIB 18:12
ISYA' 19:21
8 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:07
ASAR 15:09
MAGRIB 18:12
ISYA' 19:21
9 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:07
ASAR 15:10
MAGRIB 18:12
ISYA' 19:20
10 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:06
ASAR 15:10
MAGRIB 18:11
ISYA' 19:20
11 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:55
DUHA 06:22
ZUHUR 12:06
ASAR 15:10
MAGRIB 18:11
ISYA' 19:19
12 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:54
DUHA 06:22
ZUHUR 12:06
ASAR 15:11
MAGRIB 18:10
ISYA' 19:19
13 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:54
DUHA 06:22
ZUHUR 12:06
ASAR 15:11
MAGRIB 18:10
ISYA' 19:18
14 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:05
ASAR 15:11
MAGRIB 18:09
ISYA' 19:18
15 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:05
ASAR 15:12
MAGRIB 18:09
ISYA' 19:17
16 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:05
ASAR 15:12
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:17
17 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:04
ASAR 15:12
MAGRIB 18:08
ISYA' 19:16
18 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:04
ASAR 15:12
MAGRIB 18:07
ISYA' 19:16
19 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:04
ASAR 15:13
MAGRIB 18:07
ISYA' 19:15
20 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:04
ASAR 15:13
MAGRIB 18:07
ISYA' 19:15
21 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:54
DUHA 06:21
ZUHUR 12:04
ASAR 15:14
MAGRIB 18:07
ISYA' 19:15
22 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:03
ASAR 15:14
MAGRIB 18:06
ISYA' 19:14
23 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:03
ASAR 15:13
MAGRIB 18:05
ISYA' 19:14
24 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:05
ISYA' 19:13
25 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:32
SUBUH 04:42
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:04
ISYA' 19:13
26 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:04
ISYA' 19:12
27 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:02
ASAR 15:14
MAGRIB 18:03
ISYA' 19:12
28 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:53
DUHA 06:20
ZUHUR 12:01
ASAR 15:14
MAGRIB 18:03
ISYA' 19:11
29 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:52
DUHA 06:20
ZUHUR 12:01
ASAR 15:14
MAGRIB 18:02
ISYA' 19:11
30 Ramadan 1446 H
IMSAK 04:31
SUBUH 04:41
TERBIT 05:52
DUHA 06:19
ZUHUR 12:01
ASAR 15:14
MAGRIB 18:02
ISYA' 19:10