Capai Kesepakatan Deportasi, Trump Batal Beri Sanksi Tarif ke Kolombia

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) batal mengenakan sanksi tarif kepada Kolombia setelah kedua negara berhasil mencapai kata sepakat untuk menerima pesawat militer yang membawa migran yang dideportasi.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam tarif dan sanksi terhadap Kolombia untuk menghukumnya karena menolak menerima penerbangan militer yang membawa orang-orang yang dideportasi sebagai bagian dari tindakan keras imigrasi Negeri Paman Sam.

Namun dalam sebuah pernyataan pada Minggu (26/1/2025) malam waktu setempat, Gedung Putih mengatakan Kolombia telah setuju untuk menerima para migran dan Washington tidak akan mengenakan hukuman yang diancamnya.

"Pemerintah Kolombia telah menyetujui semua persyaratan Presiden Trump, termasuk penerimaan tanpa batas semua imigran ilegal dari Kolombia yang dipulangkan dari Amerika Serikat, termasuk yang menggunakan pesawat militer AS, tanpa batasan atau penundaan," kata pernyataan Gedung Putih dikutip dari Reuters, Senin (27/1/2025).

Adapun, rancangan perintah yang memberlakukan tarif dan sanksi terhadap Kolombia akan disimpan sebagai cadangan, dan tidak akan ditandatangani, kecuali Kolombia gagal menghormati perjanjian tersebut.

"Peristiwa hari ini memperjelas kepada dunia bahwa AS kembali dihormati. Presiden Trump ... mengharapkan semua negara lain di dunia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam menerima deportasi warga negara mereka yang berada secara ilegal di Amerika Serikat," kata pernyataan Gedung Putih.

Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo mengatakan pihaknya telah mengatasi kebuntuan dengan pemerintah AS.

"Pemerintah Kolombia ... telah menyiapkan pesawat kepresidenan untuk memfasilitasi pemulangan warga Kolombia yang akan tiba di negara itu pagi ini melalui penerbangan deportasi."

Pernyataan tersebut tidak secara khusus mengatakan bahwa perjanjian tersebut mencakup penerbangan militer, tetapi tidak bertentangan dengan pengumuman Gedung Putih.

Murillo dan duta besar Kolombia untuk Amerika Serikat akan melakukan perjalanan ke Washington dalam beberapa hari mendatang untuk menindaklanjuti perjanjian yang mengarah pada pertukaran nota diplomatik antara kedua pemerintah.

Rancangan tindakan Washington, yang sekarang ditunda, termasuk mengenakan tarif 25% pada semua barang Kolombia yang masuk ke AS, yang akan naik hingga 50% dalam satu minggu.

AS juga sebelumnya akan memberlakukan larangan perjalanan dan pencabutan visa pada pejabat pemerintah Kolombia; kemudian, sanksi darurat perbendaharaan, perbankan, dan keuangan.

Trump juga mengancam akan mengarahkan pemeriksaan perbatasan yang lebih ketat terhadap warga negara Kolombia dan kargo. Menjelang pengumuman kesepakatan tentang penerbangan tersebut, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika Serikat telah menangguhkan pemrosesan visa di kedutaan AS di Bogota.

Kolombia adalah mitra dagang AS terbesar ketiga di Amerika Latin. Sebaliknya, AS adalah mitra dagang terbesar Kolombia, sebagian besar karena perjanjian perdagangan bebas 2006 yang menghasilkan US$33,8 miliar dalam perdagangan dua arah pada tahun 2023 dan surplus perdagangan AS sebesar US$1,6 miliar, menurut data Biro Sensus AS.

Kepala investasi untuk pasar berkembang Amerika di UBS Global Wealth Management, Alejo Czerwonko, mengatakan Kolombia bergantung pada akses ke pasar AS untuk sekitar sepertiga ekspornya, atau sekitar 4% dari PDB-nya.

Presiden Kolombia Gustavo Petro sebelumnya mengutuk penerbangan deportasi militer dan mengatakan dia tidak akan pernah melakukan penggerebekan untuk memulangkan warga Amerika yang diborgol ke AS.

"Kami adalah kebalikan dari Nazi," tulisnya dalam sebuah posting di platform media sosial X.

Namun, dia juga mengatakan bahwa Kolombia akan menyambut migran yang dideportasi pulang dengan pesawat sipil, dan menawarkan pesawat kepresidenannya untuk memfasilitasi pemulangan mereka yang bermartabat.