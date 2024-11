Momen Diaspora dari 3 Kota di Brasil Sambut Prabowo, Airlangga hingga Kepala BIN Ikut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto disambut oleh puluhan warga diaspora di Brasil saat tiba di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Sabtu (16/11/2024). Presiden ke-8 itu akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 18-19 November 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis, puluhan warga diaspora itu telah mendatangi Hotel Hilton sejak sekitar pukul 08.00 malam waktu setempat. Mereka berdatangan dari tiga kota yakni Rio de Janeiro, Brasilia hingga Sau Paulo. Beberapa di antaranya adalah petugas KBRI yang turut menyiapkan kedatangan Kepala Negara.

Mereka berdatangan dengan mengenakan batik hingga kebaya, serta membawa bendera. Salah seorang anak kecil turut membawa buket bunga untuk nantinya diserahkan kepada Prabowo.

Razqa (12), bocah yang baru saja pindah ke Brasilia dengan orang tuanya sekitar satu bulan belakangan, mendapatkan tugas untuk menyerahkan buket bunga kepada Prabowo setibanya di lobi hotel.

Dia mengaku ditugaskan untuk mengucapkan selamat datang di Brasil kepada Presiden itu.

"Deg-degan. Enggak ada [pesan khusus yang ingin disampaikan ke Presiden]. Nothing in particular," ujarnya saat ditemui Bisnis jelang kedatangan Prabowo dan rombongan dari tempat lokasi mendarat, Sabtu (16/11/2024), malam.

Razqa dan orang tuanya baru pindah ke ibu kota Brasil, Brasilia, sekitar satu bulan yang lalu. Orang tua Razqa adalah staf di KBRI Brasil, yang juga ikut menyiapkan kedatangan Prabowo di Rio untuk menghadiri KTT G20.

Persiapan menyambut Prabowo pun sudah disiapkan jauh-jauh hari. Prosesnya semakin intens berlangsung sekitar satu minggu belakangan.

"Kita senang sekali karena kita belum lama datang ke sini, belum sebulan. Jadi ini kesempatan yang langka sekali untuk bisa ketemu presiden. Kalau di Indonesia, satu negara satu kota, belum tentu bisa ketemu. Kalau di [Brasil] Insyaallah bisa ketemu di sini," ujar Rani, ibunda Razqa dan juga staf KBRI Brasil yang berpusat di Brasilia.

Rani dan Razqa termasuk dari total kurang lebih 300 warga diaspora Indonesia di Brasil. Kebanyakan dari mereka bermukim di Sau Paulo, Brasilia dan Rio. Adapun Sau Paulo, kota metropolitan tersibuk di Brasil, menjadi tempat tinggal warga Indonesia paling banyak.

Adapun puluhan dari diaspora tersebut hadir menyambut Presiden yang baru dilantik 20 Oktober 2024 lalu. Mereka bahkan menunggu sampai dini hari.

Sejumlah pejabat pun ikut menyambut kedatangan Prabowo di Hilton, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Airlangga sebelumnya berada di Peru saat mengawal Prabowo di KTT APEC, lalu terbang ke Rio lebih dulu untuk menyambut Kepala Negara.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Menteri Luar Negeri Sugiono ikut mengawal Prabowo di dalam pesawat sejak bertolak dari Peru.

Untuk diketahui, pesawat yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão atau Base Aérea do Galeão , Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (16/11/2024), malam.

Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan bertolak dari KTT APEC di Peru itu mendarat sekitar pukul 11.30 malam waktu setempat.

Sesampainya di pangkalan udara itu, Prabowo disambut oleh Dubes Brasil untuk RI George Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup, Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol Inf Rizal Ashwam Amanda serta Commander of the Airbase Colonel Aviador Fabio Ferreira Silva.

Kemudian, rombongan melakukan perjalanan menuju Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana. Setibanya sekitar pukul 00.23 waktu setempat, Presiden disambut oleh sejumlah warga diaspora yang tinggal di Rio maupun wilayah sekitar seperti Brasilia dan Sau Paulo.

Presiden RI dijadwalkan hadir dalam KTT G20, 18-19 November 2024. Kehadiran Prabowo di Rio de Janeiro merupakan salah satu rentetan kunjungan kenegaraan perdana yang dilakukannya sejak 8 November 2024.

Sebelum ke KTT G20, Prabowo telah terlebih dulu berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), dan KTT APEC di Peru. Di China dan AS, Prabowo masing-masing bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden.

Adapun terdapat 21 negara anggota G20 yang akan hadir. Selain Brasil sebagai tuan rumah, ada Argentina, Australia, China, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Afrika Selatan, Rusia, Arab Saudi, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Uni Afrika dan Uni Eropa.

Sementara itu, negara-negara non-anggota yang diundang hadir adalah Angola, Bolivian, Chili, Kolombia, Mesir, Vatikan, Malaysia, Mozambik, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Portugal, Qatar, Singapura, Spanyol, Tanzania, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Vietnam.