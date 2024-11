Prabowo Tiba di Brasil Jelang KTT G20, Disambut Puluhan Diaspora di Hotel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (16/11/2024). Presiden ke-8 RI itu dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 18-19 November 2024 mendatang.

Pesawat yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão atau Base Aérea do Galeão yang terletak di Rio de Janeiro, Brasil.

Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan bertolak dari KTT APEC di Peru itu mendarat sekitar pukul 11.30 malam waktu setempat.

Sesampainya di pangkalan udara tersebut, Prabowo disambut oleh Dubes Brasil untuk RI George Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup, Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol Inf Rizal Ashwam Amanda serta Commander of the Airbase Colonel Aviador Fabio Ferreira Silva.

Kemudian, rombongan melakukan perjalanan menuju Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana. Di hotel, Prabowo disambut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BIN Muhammad Herindra serta General Manager Hotel Cedric Nubul.

Setibanya sekitar pukul 00.23 waktu setempat, Presiden disambut oleh sejumlah warga diaspora yang tinggal di Rio maupun wilayah sekitar seperti Brasilia dan Sao Paulo.

Berdasarkan pantauan Bisnis, terdapat puluhan diaspora yang datang menyambut Prabowo di Hilton. Mereka mengenakan batik maupun kebaya, serta membawa bendera Merah Putih.

Seorang anak kecil, Razqa (12) membawa buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo.

"Your father is here? (Ayahmu di sini)?," tanya Prabowo kepada Razqa, yang baru sebulan tinggal di Brasil.

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam KTT G20, 18-19 November 2024. Kehadiran Prabowo di Rio de Janeiro juga nantinya bersamaan dengan kunjungan kenegaraan perdana yang dilakukannya sejak 8 November 2024.

Sebelum ke KTT G20, Prabowo telah terlebih dulu berkunjung ke China, Amerika Serikat (AS), dan KTT APEC di Peru. Di China dan AS, Prabowo masing-masing bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden.

Adapun terdapat 21 negara anggota G20 yang akan hadir. Selain Brasil sebagai tuan rumah, ada Argentina, Australia, China, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Korea Selatan, Afrika Selatan, Rusia, Arab Saudi, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Uni Afrika dan Uni Eropa.

Sementara itu, negara-negara non-anggota yang diundang hadir adalah Angola, Bolivian, Chili, Kolombia, Mesir, Vatikan, Malaysia, Mozambik, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Portugal, Qatar, Singapura, Spanyol, Tanzania, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Vietnam.