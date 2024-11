DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Korsel, Bahas Kerja Sama Pariwisata Hingga Nikel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Adies Kadir menerima kunjungan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan Yun Jae-Ok bersama dengan delegasi lainnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Adies menjelaskan bahwa pertemuan keduanya banyak berbicara soal kerja sama di bidang ekonomi, industri, energi, UMKM, pertahanan, olahraga dan budaya.

“Jadi memang ini kerjasama kita sudah 51 tahun dengan Korea dan kerja samanya sangat baik dan hubungan Indonesia-Korea selama ini luar biasa erat,” terang Adies kepada wartawan.

Pihaknya kemudian masing-masing menyatakan keinginannya, seperti memperkuat kerja sama terkait visa agar dipermudah, bidang pariwisata dan soal baterai. Kemudian, untuk kendaraan listrik, Korea Selatan juga membutuhkan nikel untuk kendaraan seperti Hyundai dan Kia.

“Jadi kerja sama-kerja sama seperti itu kita bicarakan dan mereka memberikan respon yang sangat baik dan mudah-mudahan seperti apa yang kita bicarakan tadi bisa segera kita realisasikan,” jelasnya.

Adapun, berikut para delegasi Korea Selatan yang ikut berkunjung ke DPR:

1. Mr. Yun Jae-Ok, Chairman of Steering Committee of National Assembly

2. Mr. Kwon Chilseung, Member of Steering Committee of NA

3. Mr. Jung Heeyoung, Member of Steering Committee of NA

4. Mrs. Lee Juyoung, Member of Steering Committee of NA

5. Mr. Park Soodeok, Charge d’Affairs of Embassy of ROK

6. Mr. Seo Joungduk, Legislative Attache of Embassy of ROK

7. Mr. Kim Hyunwook, Counsellor for Defense Industry and Acquisition Corporation of Embassy of ROK

8. Mrs. Seo Jungeun, Second Secretary of Embassy of ROK

9. Mrs. Kang Eunmi, Program Coordinator

10. Mrs. Choi Sohye, Interpreter Kor-Ind