Mengenang Aksi Heroik Prabowo Saat Terjun Bebas dari Langit Lembah Tidar

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pembekalan kepada para menteri/kepala lembaga dan wakil menteri/wakil kepala lembaga di Lembah Tidar, Magelang, tempat Akademi Militer menjalani pendidikan mulai besok, Jumat (25/10/2024).

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman pun mengenang masa-masa pendidikan di Lembah Tidar. Terutama momen heroik Prabowo hampir tiga dekade lalu di Lapangan Sapta Marga, Komplek Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

Melalui akun Instagram miliknya, dia menceritakan momen heroik Prabowo lompat dari pesawat, lalu terjun bebas (free fall), dan mendarat di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer, pada 1997.

Kala itu, tulisnya, seluruh taruna akademi militer berkumpul di Lapangan Sapta Marga, Komplek Akademi Militer, Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Hari itu, pelajaran kelas ditiadakan.

Taruna dijadwalkan akan menerima ceramah kepemimpinan dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto Djojohadikusumo (PSD).

"Saya dan taruna lainnya bertanya-tanya. Mengapa kami harus berkumpul di Lapangan Upacara Sapta Marga. Biasanya, setiap ceramah kepemimpinan dilakukan di dalam ruangan Gedung Lily Rochli," tulisnya.

Ternyata, ungkapnya, pagi itu mereka menyaksikan pertunjukan spektakuler. "'Ceramah Kepemimpinan' Jenderal Prabowo tidak dimulai dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan, 'Lead by example'."

Dia menyampaikan, usai Prabowo terjun bebas dan mendarat di lapangan, tidak ada satu patah kata pun keluar. "Beliau sedang 'berceramah' bagaimana pemimpin harus berani: quick to see, quick to decide dan quick to take action."

Aksinya itupun dia anggap sebagai contoh pemimpin harus berani menempuh risiko. Risiko penerjun adalah nyawa, tapi Prabowo rela menempuh risiko hilang nyawa, demi sebuah 'ceramah kepemimpinan'.

Melihat Prabowo yang mendarat dan melipat payung terjun, para taruna terbakar semangatnya. Prabowo dielu-elukan para taruna.

"Mereka berteriak sembari mengepalkan tangannya: 'Komando..komando..komando'. Setelah itu, masih di lapangan Sapta Marga, beliau mengenalkan olahraga Rugby kepada para taruna. Katanya, 'Rugby adalah olahraga untuk para petarung: adu strategi, kerja sama tim, dan keberanian'," tambahnya.

Setelah momen terjun dari pesawat itu, para taruna menuju gedung pertemuan Lily Rochli, untuk mendengarkan ceramah kepemimpinan Prabowo.

"Acara hari itu ditutup dengan makan bersama para taruna. Taruna senang, karena makan siang dapat tambahan extra fooding: apel merah dan ice cream."

Kala mengikuti ceramah itu, Iftitah masih berpangkat kopral taruna. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Militer 1999 dengan menyabet gelar Adhi Makayasa Iftitah. Dia satu tingkat di atas Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono yang juga meraih Adhi Makayasa.

Dia juga dikenal sebagai pakar dalam bidang Kavaleri. Staf Ahli SBY itu menjadi anggota TNI AD selama 20 tahun, yakni sepanjang 1999 hingga 2019. Adapun pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel.

Usai pensiun, Iftitah terjun ke dunia bisnis. Iftitah mengakuisisi beberapa perusahaan investasi dan konsultan, yang dia gagas dan rintis bersama para mitra bisnis.

Dia juga adalah praktisi, penulis dan pengajar di beberapa institusi pendidikan. Tercatat dia pernah menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan pada 2017-2019. Pada 2019, Iftitah bergabung dengan Partai Demokrat.

Namun, sebelum itu, kedekatan Iftitah dengan SBY sudah terjalin sejak 2011. Saat itu, Iftitah ditunjuk sebagai Pembantu Asisten Sespri Presiden RI (2011-2015). Artinya, dia pernah mendampingi Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Dia juga pernah menjadi ajudan Prabowo sebelum menjadi Menteri Transmigrasi.

Pembekalan Menteri di Lembah Tidar

Hari ini, menteri dan wamen kabinet Merah Putih akan diboyong Presiden Prabowo Subianto di lokasi yang sama untuk membawa pembekalan.

Prabowo mengungkapkan alasan membawa kabinetnya ke Magelang karena menyimpan sejarah panjang mulai dari tempat perlawanan Diponegoro, semangat heroisme perlawanan terhadap penjajah, hingga tradisi cinta tanah air yang kuat dan menakar.

"Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai darah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara 5 gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air," ujar Prabowo saat menggelar Rapat Paripurna Perdana di Jakarta, Rabu kemarin

Dilansir dari Antaranews, ada beberapa agenda yang akan dilakukan para Menteri di Lembah Tidar, Magelang.

Agenda yang dimaksud antara lain pembahasan program kerja prioritas hingga outbond untuk memperkuat ikatan antar seluruh jajaran kabinet. Terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa para Menteri Kabinet Merah Putih sudah mendapat seragam oleh Seskab.

