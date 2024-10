Prabowo Perintahkan 3 Wamen Kawal Sri Mulyani: Suahasil, Thomas dan Anggito

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dikawal oleh tiga wakil menteri (wamen) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Dua dari tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024), merupakan wamen petahana.

Satu orang lagi adalah Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnsi UGM sekaligus mantan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Wamenkeu I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas A. Djiwandono tiba di Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB. Keduanya datang bersamaan.

Kedua wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu tidak menyampaikan sepatah kata pun ketika masuk ke rumah Prabowo. Mereka hanya melambaikan tangan kepada awak media yang berada di sekitar bagian depan rumah Prabowo.

"Beliau memberikan kita tugas yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar, kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," ujar Thomas Dijwandono, yang juga merupakan keponakan Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Suahasil juga menyampaikan bahwa ketiga wamenkeu nanti akan bertugas menjaga keuangan negara serta mendorong pembangunan.

"Serta menciptakan investasi dan sektor-sektor ekonomi," kata mantan Kepala BKF itu.

Adapun Anggito menyampaikan bahwa kendati wamenkeu akan dijabat tiga orang, sejatinya mereka adalah satu kesatuan.

"Kami ini three in one bertugas untuk membantu tugas menteri keuangan," ujarnya.

Adapun Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menerima kedatangan para calon wakil menteri (wamen) dan kepala badan pada pemerintahannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco menyebut pihaknya hari ini mengundang para calon wamen dan kepala lembaga yang akan menjabat di pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming. Dia mengungkap bahwa para calon wamen itu akan dipertimbangkan presiden terpilih.

"Jadi kalau diliat nanti agak banyak, itu dari calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo," ujarnya di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).