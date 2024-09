Kronologi Bos Yamaha Yoshihiro Hidaka Ditikam Anak Sendiri di Rumah

Kronologi presiden Yamaha Motor co Yoshihiro Hidaka ditikam putrinya pada Senin, 16 September 2024.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bos Yamaha Motor Co, Yoshihiro Hidaka dilaporkan ditikam oleh anaknya sendiri pada Senin (16/9/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Penikaman tersebut terjadi di rumah mereka di Iwata, Prefektur Shizouka. Akibatnya, presiden Yamaha tersebut mengalami cedera lengan.

Putrinya, Hana Hidaka, kemudian dibawa oleh pihak kepolisian setempat atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya.

Kronologi

Mengutip dari Kyodo News, penikaman diduga dilakukan karena adanya Tindakan KDRT yang diterima oleh Hana.

Senin (16/9) dini hari, polisi menerima panggilan darurat dari Hana yang memberi tahu bahwa ayahnya telah memukulinya.

Namun setelah itu, Departemen kepolisian prefektur Shizuoka menangkap Hidaka atas dugaan percobaan pembunuhan.

Sedangkan pemberitaan dari media lain menyebutkan bahwa Hana diduga juga melukai lengan kiri ayahnya menggunakan pisau dapur.

Sayangnya hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai penikaman yang dilakukan oleh Hana.

Seorang pejabat perusahaan yang memproduksi sepeda motor dan kendaraan lain yang berbasis di Iwata mengatakan pihaknya tidak akan mengomentari tuduhan tersebut karena masalah tersebut adalah "masalah pribadi yang sedang diselidiki", menurut laporan Kyodo.

Adapun diketahui, Yoshihiro Hidaka adalah Presiden Yamaha Motor Co sejak 2018. Ia mulai bergabung dengan Yamaha pada 1978 dan menjadi Vice President of Yamaha Motor Corporation AS 32 tahun kemudian.

Hidaka juga pernah menduduki jabatan sebagai Executive General Manager of 3rd Business Unit pada 2013.

Ia kini juga memiliki tanggung jawab sebagai Outside Director of Yamaha Corporation.