Perundingan Gencatan Senjata Gaza Mandek, AS Siapkan Proposal Baru

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) tengah berusaha keras mengajukan proposal baru untuk gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera oleh Hamas dalam beberapa hari mendatang.

Mengutip Reuters pada Kamis (5/9/2024), dua pejabat AS, dua sumber keamanan Mesir dan seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, proposal baru ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang buntu.

Sebagaimana diketahui, selama berbulan-bulan, perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir untuk mengupayakan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas, tidak kunjung mencapai kata sepakat.

Sebagian besar kesepakatan sebenarnya telah disepakati, akan tetapi para perunding masih berusaha mencari solusi untuk dua hambatan utama.

Salah satu hambatan tersebut adalah tuntutan Israel untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphi, zona penyangga di Gaza selatan di perbatasan dengan Mesir.

Hambatan lain adalah individu-individu tertentu yang akan diikutsertakan dalam pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina di Israel, kata pejabat pemerintah, yang menolak untuk diidentifikasi.

Pejabat pertama AS mengatakan rancangan perjanjian baru dapat dibuat minggu depan atau bahkan lebih cepat.

"Rasanya waktunya sudah habis. Jangan kaget jika Anda melihat (draf revisi) akhir pekan ini," kata pejabat itu.

Pejabat pemerintah mengatakan pembunuhan enam sandera oleh Hamas, yang jenazahnya dikembalikan ke Israel pada akhir pekan, mempersulit upaya tersebut.

Direktur CIA, William Burns, yang merupakan pemimpin negosiator AS, mengepalai sekelompok kecil pejabat senior AS yang mengerjakan rancangan tersebut yang mencakup koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah Brett McGurk dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, kata pejabat AS pertama.

“Ada persepsi yang sangat kuat di pihak para perunding bahwa gencatan senjata akan semakin menjauh,” kata pejabat pertama AS tersebut, menggarisbawahi pentingnya upaya yang mendasari upaya tersebut.

Sejak kunjungan terakhir Blinken ke wilayah tersebut bulan lalu gagal menghasilkan terobosan, para mediator terus melakukan diskusi tentang hal ini.

Sumber-sumber di Mesir juga melaporkan bahwa AS sedang beralih dari pendekatan yang lebih konsultatif menjadi mencoba menerapkan rencana gencatan senjata kepada para pihak.

Kedua pejabat AS tersebut mengatakan bahwa rencana yang direvisi tersebut bukanlah tawaran akhir dan bahwa Washington akan terus mengupayakan gencatan senjata jika rencana tersebut gagal.

Pada Selasa waktu setempat, lima negara Arab termasuk, Arab Saudi serta Otoritas Palestina bergabung dengan Mesir dalam menolak permintaan Israel untuk tetap mengerahkan pasukannya di koridor Philadelphi. Pernyataan serupa kemudian dikeluarkan oleh Turki pada keesokan harinya.

Bagian dari perjanjian tiga fase yang telah diterima oleh kedua belah pihak mengharuskan Israel untuk menarik diri dari seluruh wilayah padat penduduk di Gaza pada tahap pertama perjanjian tersebut.

Pejabat senior pemerintah mengatakan perselisihan saat ini adalah apakah koridor tersebut memenuhi syarat sebagai kawasan padat penduduk.

“Jadi di sini kita benar-benar berbicara tentang Fase Satu, tentang konfigurasi apa yang akan terlihat,” tambah pejabat itu.

Kelompok AS sedang mempertimbangkan wilayah koridor Philadelphi di mana pasukan Israel harus mundur dan wilayah di mana mereka dapat tinggal, kata pejabat pertama AS.

Pada pembicaraan di Qatar Senin kemarin, delegasi Israel yang dipimpin oleh kepala Mossad, David Barnea, mengatakan kepada mediator bahwa Israel bersedia menarik pasukannya dari koridor tersebut setelah tahap pertama gencatan senjata selama 42 hari, kata pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Namun, beberapa jam kemudian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan konferensi pers di Yerusalem dan bersikeras bahwa Israel tetap memegang kendali atas koridor Philadelphi, komentar yang menurut pejabat itu dibuat setelah delegasi tersebut kembali ke negaranya.

Netanyahu mengulangi penolakannya terhadap penarikan diri dari koridor tersebut pada tahap pertama perjanjian di hari Rabu.

Israel hanya akan menyetujui gencatan senjata permanen setelah itu jika ada jaminan bahwa koridor tersebut tidak akan pernah digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata dan pasokan ke Gaza untuk Hamas.

"Hal ini menempatkan pihak-pihak yang melakukan mediasi dalam posisi yang sulit. Jika Israel tetap berada di koridor Philadelphi, baik Mesir maupun Hamas tidak akan menyetujui perjanjian apa pun," kata pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

Sementara itu, pejabat senior Hamas, Izzat Al Risheq, mengatakan bahwa pihaknya akan membahas proposal baru yang merespons tuntutan perlawanan dan tuntutan rakyat Palestina, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak diperlukannya proposal baru, dan menuduh Netanyahu berusaha menggagalkan kesepakatan.

Israel menguasai koridor Philadelphi pada Mei lalu dengan menyebut daerah itu digunakan oleh Hamas untuk menyelundupkan senjata dan melarang material memasuki terowongannya ke Gaza.

Upaya Israel mengakibatkan penutupan penyeberangan Rafah, yang secara signifikan mengurangi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, menghentikan sebagian besar evakuasi medis dan berpotensi menghilangkan peran Mesir sebagai perantara akses ke satu-satunya penyeberangan perbatasan ke Gaza yang tidak dikontrol langsung oleh Israel.

Mesir mengatakan bahwa terowongan yang digunakan untuk penyelundupan ke Gaza telah ditutup atau dihancurkan, kehadiran warga Palestina di Rafah harus dipulihkan dan zona penyangga koridor Philadelphi dijamin oleh perjanjian perdamaian Mesir-Israel tahun 1979.