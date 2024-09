Pater Noster, Doa Bapa Kami dalam Bahasa Latin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mengikuti misa akbar Paus Fransiskus pada 5 September 2024, bisa membaca Doa Bapa Kami bahasa latin (Pater Noster).

Paus Fransiskus akan tiba di Indonesia, Rabu 3 September di Indonesia. Saat misa, GBK dan Stadion Madya Indonesia, akan ada Doa Bapa Kami (Pater Noster) dalam bahasa Latin.

Simak Doa Bapa Kami Bahasa Latin (Pater Noster)

PATER noster, qui es in ccœlis;

sanctificetur nomen tuum:

Adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua,

sicut in cœlo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie

Et dimitte nobis debita nostra

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris:

et ne nos inducas in tentationem:

sed libera nos a malo.



to which the doxology may be added:-

Quia tuum est regnum, et potestas, et Gloria,

in saecula. Amen.



Doa Bapa Kami Bahasa Inggris

Our Father in heaven

hallowed be your name.



Your Kingdom come,

your will be done,

on earth as in heaven

Give us today our daily bread.



Forgive us our sins,

as we forgive those who sin against us.

Lead us not into temptation,

but deliver us from evil.



For the kingdom,

the power and the glory are yours.

Now and forever.

Amen.



Simak jadwal lengkap kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, Indonesia:

Selasa, 3 September 2024

11:30 WIB: Tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng.



Rabu, 4 September 2024

09:30 WIB: Upacara penyambutan di depan Gedung Istana Negara, Jakarta Pusat. 10:00 WIB: Bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

10:35 WIB: Pidato oleh Paus Fransiskus di depan perwakilan daerah dan pejabat lain di Istana Negara.

11:30 WIB: Pertemuan dengan Jesuit Indonesia di Nunsiatur Apostolik.

17:35 WIB: Bertemu pemuda Katolik di Grha Pemuda.

Kamis, 5 September 2024

09:00 WIB: Pertemuan antar agama dan pidato oleh Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

10:15 WIB: Bertemu penerima bantuan dari organisasi amal di Konferensi Waligereja Indonesia.

17:00 WIB: Misa bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno.