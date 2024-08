Media Asing Soroti Krisis Demokrasi di RI Akibat 'Raja Jawa'

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Media asing menyoroti darurat demokrasi yang disebut-sebut dikorbarkan oleh 'Raja Jawa' dan menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi untuk menentangnya.

Istilah Raja Jawa ramai diperbincangkan usai disebut oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahada dalam pidato kemenangannya.

“Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main main celaka kita, saya mau kasih tahu aja jangan coba coba main main barang ini, waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tau,” jelas Bahlil di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Istilah Raja Jawa ini kemudian diangkat oleh The Economist dalam artikel berjudul The King of Java inflames an Indonesian “democratic emergency”

Dalam artikel yang diakses pada Jumat (30/8/2024) tersebut, The Economist merujuk istilah Raja Jawa kepada Presiden Joko Widodo (Jokosi)

Media ini menyebut Jokowi melancarkan aksi pengambilalihan partai Golongan Karya atau Golkar dengan terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua umum partai tersebut pada 21 Agustus 2024 lalu.

The Economist menyebut, manuver Jokowi seakan mengingatkan permainan politik yang dilakukan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto yang memerintah dengan tangan besi pada periode 1967-1998.

Bahlil dikenal sebagai orang dekat Jokowi dan disebut sebagai pengatur atau fixer bagi presiden. Selain mendapat 'kursi' Ketua Umum Golkar, Bahlil juga kini menjabat sebagai Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Media tersebut juga menyebut tidak ada yang berani melawan Bahlil dalam upaya memperebutkan kursi Ketum Golkar.

Pada saat yang sama, sekutu Jokowi di DPR dengan tergesa-gesa menyusun revisi UU Pemilu menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November. Amandemen tersebut akan menjegal Anies Baswedan, politisi oposisi terkemuka, untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta," tulis The Economist.

Selain itu, mereka juga berupaya menurunkan usia minimum untuk mencalonkan diri menjadi beberapa bulan, sebuah perubahan yang mungkin hanya akan menguntungkan satu kandidat, Kaesang Pangarep, 29 tahun, putra kedua presiden.

Keesokan harinya, puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke gedung legislatif dan memenuhi media sosial dengan gambar-gambar yang menyatakan darurat demokrasi. Bintang film dan jurnalis terkemuka ikut serta.

Mereka menunjuk ke akun Instagram istri Kaesang, Erina Gudono, yang menunjukkan keduanya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Los Angeles dengan jet pribadi pada awal pekan untuk berbelanja. Menjelang sore hari, tampaknya protes akan semakin meluas, untuk menantang cengkeraman koalisi yang berkuasa atas kekuasaan.

Pada hari yang sama, koalisi presiden menarik RUU tersebut. Hal tersebut tampaknya menenangkan para pengunjuk rasa; demonstrasi berlanjut di tempat lain di Indonesia, namun Jakarta tetap tenang.

Jokowi pertama kali terpilih pada 2014 dengan janji untuk mengubah politik Indonesia. Berbeda dengan presiden Indonesia lainnya yang sebagian besar berasal dari militer atau dinasti politik, Jokowi adalah seorang pengusaha kecil. Anak-anaknya, menurutnya, tidak punya ambisi politik.

Memenangkan pemilu dengan kemenangan tipis atas Prabowo Subianto, pensiunan jenderal yang bombastis dan mantan menantu Soeharto, Jokowi menolak memberikan kursi kabinet sebagai imbalan atas dukungan di badan legislatif dari sepuluh partai politik di Indonesia, dan berjanji untuk menunjuk pemerintahan teknokrat. Enam partai meresponsnya dengan membahas pemakzulan Jokowi bahkan sebelum dirinya menginjakkan kaki di Istana Presiden.

Pengalaman itu disebut menghantui Jokowi. Setelah menjabat, pemerintahannya memanipulasi perpecahan di dalam partai oposisi untuk membentuk komite eksekutif yang mendukungnya. Pada 2016, Jokowi menyambut para oposisi tersebut ke dalam koalisi dan kabinetnya, dan melakukan "bagi hasil" atas kemenangan dengan mereka melalui perusahaan-perusahaan milik negara.

Setelah kembali mengalahkan Prabowo pada 2019, Jokowi mengejutkan masyarakat Indonesia dengan menunjuknya sebagai menteri pertahanan. Dia juga memasukkan partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo ke dalam kabinet, sehingga memperluas koalisinya menjadi delapan partai dan 74% kursi legislatif.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi secara konsisten tetap berada di kisaran 75%, meskipun sikap otoriternya semakin meningkat. Selama pandemi, dia memikirkan gagasan untuk memperpanjang masa jabatannya melalui deklarasi darurat, atau mengubah konstitusi agar dirinya dapat mencalonkan diri untuk ketiga kalinya.

Namun, para pemimpin partai politik menolak gagasan tersebut, dan Jokowi mengubah arah. Dalam pemilihan presiden awal tahun ini, dia mendukung Prabowo, yang memilih Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Jokowi, sebagai wakil presidennya. Mereka dijadwalkan mulai menjabat pada 20 Oktober.

Sejauh ini, kemitraan kedua keluarga berjalan erat, namun telah muncul beberapa retakan. Gerindra menjadi partai pertama yang menarik diri dari perundingan perubahan UU Pilkada. Pada 25 Agustus, Prabowo, yang secara tidak langsung merujuk pada Jokowi, mengatakan bahwa beberapa orang memiliki rasa haus yang tak ada habisnya akan kekuasaan.

Hal itu disebut merupakan tanda rasa tidak berterima kasih yang jarang dilakukan Prabowo. Hal itu juga disebut sebagai indikasi bahwa keseimbangan kekuasaan di antara Jokowi dan Prabowo sedang berada di bawah tekanan.