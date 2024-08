Dasco: Deklarasi Pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 19 Agustus 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Gerindra bakal mengumumkan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.

Kabar tentang pengusungan pasangan RK-Suswono belakangan ini mencuat setelah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus semakin kuat. KIM Plus adalah gabungan koalisi antara partai pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan partai politik non Prabowo-Gibran.

Sejauh ini, PKS dan PKB telah mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan koalisi tesebut. Koalisi ini rencananya akan menyisakan PDIP di luar.

"Secara resminya kami sepakat agar mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. Saksikan tanggal mainnya," kata Dasco dilansir dari Antara, Rabu (14/8/2024).

Dasco menuturkan bahwa partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun masih membahas teknis pengumuman itu digelar secara terpisah atau secara bersamaan.

Walaupun Ketua Umum PAN telah mengumumkan pasangan Ridwan Kamil yakni Suswono, Dasco pun tak menampik hal tersebut. Namun, dia menegaskan Gerindra baru akan secara resmi mengumumkan pasangan itu pada 19 Agustus.

"Ya itu kan nama yang beredar, ada juga ya tadi mungkin Pak Zul sudah ngomong," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap sosok berinisial "S" yang diusulkan sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024 adalah mantan Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Suswono.

Dia menjelaskan bahwa Suswono merupakan rekan satu kabinetnya saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk itu, Zulhas menepis bahwa sosok inisial "S" merupakan inisial dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah diusung oleh Partai Golkar dan juga Partai Gerindra untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Di samping itu, Partai Gerindra juga telah mengumumkan bahwa PKS dan PKB akan bergabung dalam koalisi.