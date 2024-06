3 Situs Cek Produk Terafiliasi dengan Israel yang Diboikot Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan Israel terhadap Palestina belum berhenti sejak 7 Oktober 2023 lalu. Semakin ke sini, serangan Israel semakin membabi buta.

Terbaru, Israel menolak dilakukannya genjatan senjata setelah sebelumnya menyerang daerah Rafah, yang menjadi satu-satunya tempat berlindung masyarakat Palestina. Kekejaman Israel terhadap Palestina tersebut membuat banyak masyarakat dunia melayangkan protes. Salah satu hal yang dilakukan yakni dengan menyerukan boikot.

Seruan boikot dilakukan terhadap brand yang terafiliasi, dengan harapan berhentinya support untuk Israel menyerang Palestina. Namun yang wajib diperhatikan yakni mengetahui sikap tidak asal boikot. Pasalnya saat ini banyak beredar informasi mengenai produk yang harus diboikot.

Padahal terdapat sejumlah produk yang tidak berhubungan langsung dengan Israel. Berikut ini adalah 3 situs yang bisa diakses untuk melakukan pengecekan terhadap produk Israel yang diboikot.

Cara Cek Produk Israel yang Diboikot

Terdapat 3 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengecekan produk Israel yang diboikot, di antaranya melalui sejumlah situs di bawah ini.

1. Bdnaash

Salah satu situs yang bisa digunakan untuk mengecek produk Israel yang diboikot yakni dengan mengakses situs bdnaash.com. Caranya sebagai berikut:

Buka situs bdnaash.com

Masukkan nama perusahaan atau merek yang ingin dicari

Kemudian klik “OK” atau tekan tombol enter

Nantinya hasil akan muncul apakah produk tersebut berstatus pro Israel atau tidak.

2. BDS atau Boycott, Divestment, Sanctions

Sama seperti Bdnaash, situs BDS juga akan menampilkan sejumlah produk yang terafiliasi dengan Israel.

Kunjungi situs bdsmovement.net

Cari produk yang ingin anda ketahui statusnya

Nantinya BDS akan menampilkan hasil apakah produk tersebut terafiliasi dengan Israel atau tidak

3. No Thanks

Terakhir ada No Thanks. Aplikasi ini dapat diunduh di PlayStore maupun AppStore. Cara mengecek produk afiliasi Israel melalui No Thanks yakni sebagai berikut: