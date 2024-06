Biden Tawarkan Kewarganegaraan Bagi Imigran Gelap yang Nikahi Warga AS

Joe Biden mengumumkan upaya baru pemberian kewarganegaraan bagi ratusan ribu imigran gelap di AS yang menikah dengan warga negara AS

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan upaya baru pemberian kewarganegaraan bagi ratusan ribu imigran gelap di AS yang menikah dengan warga negara AS. Kebijakan ini sangat kontras dengan rencana deportasi massal Donald Trump jelang Pemilu mendatang.

Di sebuah acara di Gedung Putih, Biden mengkritik Trump karena memisahkan keluarga migran di perbatasan AS-Meksiko dan menggunakan istilah para imigran gelap 'meracuni darah warga negara AS'.

"Sulit dipercaya hal itu dikatakan, namun dia sebenarnya mengatakan hal ini dengan lantang. Dan itu keterlaluan. Saya tidak tertarik bermain politik dengan perbatasan atau imigrasi. Saya tertarik untuk memperbaikinya," kata Biden dilansir dari Reuters, Rabu (20/6/2024).

Program Biden ini baru akan terbuka bagi sekitar 500.000 pasangan yang telah tinggal di AS setidaknya selama 10 tahun mulai 17 Juni. Sekitar 50.000 anak di bawah usia 21 tahun yang orang tuanya berkewarganegaraan AS juga akan memenuhi syarat.

Biden, seorang Demokrat yang mengincar masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden 5 November 2024, berjanji untuk membalikkan banyak kebijakan imigrasi Trump yang membatasi.

Namun, reaksi Biden bertolak belakang ketika dihadapkan pada tingginya rekor penangkapan migran di perbatasan AS-Meksiko.

Awal bulan ini, dia melarang sebagian besar migran melintasi perbatasan AS-Meksiko untuk meminta suaka, sebuah kebijakan yang mirip dengan era Trump dan menuai kritik dari pendukung imigrasi dan beberapa anggota Partai Demokrat.

Program legalisasi yang direncanakan Biden untuk pasangan warga negara AS dapat memperkuat pesan kampanyenya bahwa dia mendukung sistem imigrasi yang lebih manusiawi dan menunjukkan perbedaannya dengan Trump, yang telah lama memiliki sikap garis keras terhadap imigrasi legal dan ilegal.

“Patung Liberty bukanlah peninggalan sejarah Amerika. Itu masih mencerminkan siapa kita," ujarnya.

Adapun, AS sudah menyediakan jalur kewarganegaraan bagi imigran yang menikah dengan orang Amerika dan memasuki negara tersebut secara sah dengan visa.

Namun dalam banyak kasus, mereka yang masuk secara ilegal harus meninggalkan AS terlebih dahulu selama bertahun-tahun sebelum diizinkan kembali secara legal.

Program baru ini akan memungkinkan pasangan dan anak-anak mereka untuk mengajukan permohonan izin tinggal permanen tanpa harus bepergian ke luar negeri, sehingga menghilangkan kemungkinan proses yang panjang dan perpisahan keluarga.

Pemerintah berencana meluncurkan program ini dalam beberapa bulan mendatang dan masih belum jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan pasangan untuk mendapatkan tempat tinggal permanen.

Jika para imigran diberikan izin tinggal permanen, mereka pada akhirnya bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan AS. Orang yang dianggap sebagai ancaman keamanan publik atau yang memiliki riwayat kriminal yang didiskualifikasi tidak akan memenuhi syarat.

