Intip Suasana Idulfitri di KBRI Beijing

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekitar 400 WNI mengikuti salat Idulfitri di halaman KBRI di Beijing, Tiongkok. Mayoritas WNI itu ialah mahasiswa, pekerja migran profesional Indonesia dan seluruh staf KBRI Beijing.

Pelaksanaan Shalat Ied di KBRI Beijing diimami oleh Sdr. Fadhil Fawwaz Revano, mahasiswa S1 di University of International Business and Economics Beijing dan bertindak selaku Khatib yaitu Ahmad Syifa Malahim, mahasiswa S3 pada Beijing Institute of Technology.

Dalam ceramahnya, khatib menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia dengan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini harus disikapi dengan kelapangan hati, saling menghormati, dan saling memahami, bukan sebaliknya.

“Idulfitri merupakan momen yang sangat baik untuk selalu menjaga hubungan baik dan memperkuat tali silaturahmi, baik sesama muslim [ukhuwah Islamiyah], sesama anak bangsa [ukhuwah wathoniyyah], maupun sesama umat manusia [ukhuwah basyariyah],” ujar khatib Syifa.

Pelaksanaan Salat Ied di KBRI dilakukan dalam kondisi hujan dan cuaca dingin 9 derajat celcius. Selepas Salat Ied, WNI yang hadir mengikuti acara ramah tamah di Wisma Indonesia KBRI Beijing.

Tak hanya dari Beijing, WNI yang tinggal jauh di luar Beijing seperti di Wuhan, Fuzhou dan Changchun pun turut hadir untuk mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan Idulfitri di KBRI Beijing.

Pada kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Tiongkok menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1445H kepada seluruh WNI di Tiongkok yang hadir pada acara Sholat Idulfitri dan acara ramah tamah yang digelar di Wisma Duta secara virtual.

"Hari kemenangan telah tiba. Semoga perayaan Idulfitri membawa kebahagian dan kedamaian bagi kita semua khususnya masyarakat Indonesia di Beijing dan Tiongkok. Selamat Hari Raya Idulfitri 1445H. Mohon maaf lahir dan batin," sapa Dubes Djauhari.

Dalam acara silahturahmi yang digelar di Wisma Indonesia tersaji hidangan khas Idulfitri dengan menu Tanah Air, seperti lontong sayur, opor ayam, gulai sayur nangka, sambal goreng ati ampela, kambing guling, telor pindang, sate ayam, batagor dan makanan lainnya.

Gita, mahasiswa Fujian Polytechnic Normal University yang jauh-jauh terbang dari Fuzhou mengatakankegiatan silaturahmi dan open house dapat mengobati rasa kangen dengan teman-teman yang sudah seperti keluarga sendiri.

“Selain itu, tentunya saya juga kangen dengan masakan Idulfitri khas Indonesia seperti lontong sayur dan opor ayam,” ujarnya.

