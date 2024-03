Jadwal Buka Puasa Ramadan Sebulan Penuh di Wilayah Tangerang dan Tangsel

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Puasa Ramadan yang tiap tahunnya dijalani oleh umat muslim tentu di latar belakangi oleh sejarah yang akhirnya menetapkan bahwa puasa Ramadhan adalah ibadah yang wajib untuk ditunaikan.

Sejarah puasa Ramadan, bagi umat muslim memiliki makna yang sangat mendalam yang dilandasi oleh kepercayaan beribadah kepada Allah SWT.

Perintah untuk menjalankan puasa sendiri sudah tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 3.

Sebenarnya sejak jaman jahiliah, Allah sudah memerintahkan kaum jahiliah untuk melakukan ibadah puasa namun mereka menentangnya. Kemudian, Allah kembali memerintahkan puasa Ramadhan pada jaman Nabi Muhammad SAW.

Dulu sebelum ayat Al-Qur’an mengenai puasa turun, Nabi Muhammad SAW selalu manjalankan ibadah puasa selama 3 hari pada setiap bulannya sebagaimana ibadah yang diwajibkan pada masa Nabi Nuh AS. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga selalu menjalankan ibadah puasa pada 10 Muharam atau yang dikenal sebagai hari Asyura.

Kemudian puasa Ramadan diperintahkan kembali pada tahun ke-2 setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Pada zaman dulu, Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah sebagai upaya agar terhindar dari gangguan kaum Quraisy. Selain itu, hijrahnya Nabi juga sebagai bentuk penyempurnaan syariat islam.

Berikut jadwal buka puasa ramadan di wilayah Tangerang dan Tangsel selama sebulan penuh

1 Ramadan 1445 H

IMSAK04:34

SUBUH04:44

ZUHUR12:07

ASAR15:12

MAGRIB18:11

ISYA'19:19

2 Ramadan 1445 H

IMSAK04:34

SUBUH04:44

ZUHUR12:06

ASAR15:12

MAGRIB18:10

ISYA'19:19

3 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:06

ASAR15:12

MAGRIB18:10

ISYA'19:18

4 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:06

ASAR15:13

MAGRIB18:10

ISYA'19:18

5 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:06

ASAR15:13

MAGRIB18:09

ISYA'19:18

6 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:05

ASAR15:13

MAGRIB18:09

ISYA'19:17

7 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:05

ASAR15:13

MAGRIB18:08

ISYA'19:17

8 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

TERBIT05:54

DUHA06:22

ZUHUR12:05

ASAR15:13

MAGRIB18:08

ISYA'19:16

9 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

DUHA06:21

ZUHUR12:04

ASAR15:14

MAGRIB18:07

ISYA'19:16

10 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:04

ASAR15:14

MAGRIB18:07

ISYA'19:16

11 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:04

ASAR15:15

MAGRIB18:07

ISYA'19:15

12 Ramadan 1445 H

IMSAK04:33

SUBUH04:43

ZUHUR12:03

ASAR15:14

MAGRIB18:06

ISYA'19:14

13 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:03

ASAR15:14

MAGRIB18:05

ISYA'19:14

14 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:03

ASAR15:14

MAGRIB18:05

ISYA'19:13

15 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:03

ASAR15:15

MAGRIB18:04

ISYA'19:13

16 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:02

ASAR15:15

MAGRIB18:04

ISYA'19:12

17 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:02

ASAR15:15

MAGRIB18:03

ISYA'19:12

18 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:02

ASAR15:15

MAGRIB18:03

ISYA'19:11

19 Ramadan 1445 H

IMSAK04:32

SUBUH04:42

ZUHUR12:01

ASAR15:15

MAGRIB18:03

ISYA'19:11

20 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:01

ASAR15:15

MAGRIB18:02

ISYA'19:11

21 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:01

ASAR15:15

MAGRIB18:02

ISYA'19:10

22 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:00

ASAR15:15

MAGRIB18:01

ISYA'19:10

23 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:00

ASAR15:15

MAGRIB18:01

ISYA'19:09

24 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:00

ASAR15:15

MAGRIB18:00

ISYA'19:09

25 Ramadan 1445 H

IMSAK04:31

SUBUH04:41

ZUHUR12:00

ASAR15:15

MAGRIB18:00

ISYA'19:08

26 Ramadan 1445 H

IMSAK04:30

SUBUH04:40

ZUHUR11:59

ASAR15:15

MAGRIB17:59

ISYA'19:08

27 Ramadan 1445 H

IMSAK04:30

SUBUH04:40

ZUHUR11:59

ASAR15:15

MAGRIB17:59

ISYA'19:08

28 Ramadan 1445 H

IMSAK04:30

SUBUH04:40

ZUHUR11:59

ASAR15:15

MAGRIB17:58

ISYA'19:07

29 Ramadan 1445 H

IMSAK04:30

SUBUH04:40

ZUHUR11:58

ASAR15:15

MAGRIB17:58

ISYA'19:07

