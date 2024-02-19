Update Real Count KPU: PKB dan NasDem 'Gerogoti' Basis Suara PDIP di Jatim

Bisnis.com, JAKARTA --PDI Perjuangan atau PDIP berpotensi kehilangan basis suaranya di wilayah Arek dan Mataraman Jawa Timur berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU per Senin (19/2/2024) pukul 16:18 WIB lalu,
Provinsi Jawa Timur menjadi battlefield atau medan pertempuran yang paling menentukan tidak hanya dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres, tetapi juga pemilihan legislatif.
Secara tradisional, Jatim adalah basis dari tiga partai PDI Perjuangan (PDIP) dan PKB. PDIP secara historis mendominasi wilayah Arek yang terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Kota Malang, Kota Batu, Mojokerto, Jombang.
Di wilayah Arek, pada Pemilu 2019 lalu, PDIP menguasai 7 dari 9 kabupaten atau kota. PDIP hanya kalah di Gresik dan Sidoarjo yang menjadi basis PKB. Namun pada Pemilu 2024, PDIP hanya berpeluang memenangkan suara di 3 kabupaten.
Tren serupa juga terjadi di wilayah Mataraman, meski masih mendominasi, mereka berpotensi kehilangan beberapa basis suara.
Berikut perolehan suara partai di Jawa Timur:
Arek
Kota Surabaya: PDIP 18,97%, Gerindra 17,5%, Golkar 8,6%, PSI 7,68%, PKB 7,59%.
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Kota Mojokerto: PKB 17,21%, PKS 14,59%, PDIP 13,53%, Gerindra 10,28%, Golkar 9,1%.
Mojokerto: NasDem 20,47%, PKB 14,77%, Golkar 11,09%, PKS 10,28%, PAN 8,98%.
Gresik: PDIP 17,06%, PKB 15,14%, Golkar 10,93%, Gerindra 10,02%, NasDem 8,54%.
Sidoarjo: Gerindra 22,11%, PKB 14,7%, PDIP 12,24%, PAN 11,94%, Golkar 9,06%.
Jombang: PKB 21,19%, PDIP 16,08%, Gerindra 11,79%, PPP 9,95%, Golkar 8,27%.
Kota Malang: PDIP 19,33%, PKS 15,52%, PKB 15%, Gerindra 14,69%, Golkar 9,68%.
Malang: PKB 20,33%, PDIP 19,17%, Gerindra, 17,74%, Golkar 13,44%, PKS 6,5%.
Kota Batu: PKB 17,38%, PDIP 14,18, Gerindra 11,03%, Golkar 9,02%, PKS 6,8%.
Mataraman
Blitar: PDIP 22,05%, PKB 18,42%, Gerindra 15,26%, Golkar 13,16%, NasDem 6,8%.
Bojonegoro: PKB 25,89%, Golkar 12,39%, PDIP 11,85%, Gerindra 11,72%, Demokrat 8,2%.
Kediri: PDIP 24,54%, PKB 15,85%, Golkar 13,53%, Gerindra 11,77%, NasDem 9,29%.
Kota Blitar: PDIP 24,73%, Gerindra 17,29%, PKB 15,99%, Golkar 10,73%, PPP 5,82%.
Kota Kediri: PDIP 18,1%, Gerindra 18,02%, Nasdem 14,4%, PKB 12,43%, Golkar 7,99%.
Kota Madiun: PDIP 14,71%, PKB 13,66%, Gerindra 10,85%, PKS 10,24%, Golkar 9,16%.
Lamongan: PDIP 20,17%, Golkar 17,92%, PKB 15,17%, Gerindra 8,81%, NasDem 8,5%.
Madiun: PKB 25,89%, Golkar 18,25%, PDIP 14,03%, Gerindra 9%, Nasdem 8,78%.
Magetan: Demokrat 17,73%, Gerindra 13,97%, PKB 12,27%, PDIP 11%, Golkar 10,76%.
Nganjuk: PKB 19,81%, Gerindra 15,25%, NasDem 14,34%, Golkar 12,67%, PDIP 11,39%.
Ngawi: PDIP 32,24%, Demokrat 11,94%, Gerindra 10,62%, Golkar 10,38%, PKB 10,15%.
Pacitan: Demokrat 59,73%, Golkar 9,46%, PKB 7,1%, PDIP 6,34%, Gerindra 4,9%.
Ponorogo: PKB 17,05%, Demokrat 15,52%, Gerindra 14,04%, NasDem 13,53%, PDIP 11,1%.
Trenggalek: PDIP 35,89%, PKB 16,39%, Demokrat 13,59%, Golkar 8,39%, Gerindra 6,84%.
Tuban: Golkar 39,1%, PKB 22,34%, Gerindra 8,03%, PDIP 6,93%, NasDem 6,38%.
Tulungagung: Golkar 23,36%, PDIP 18,82%, PKB 14,74%, Gerindra 11,64%, Demokrat 6,26%.
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