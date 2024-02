NasDem Soal Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Malam Kemarin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menjelaskan peristiwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Willy mengatakan kehadiran Surya Paloh di Istana sebagai bentuk saling menghormati antara kedua tokoh tersebut.

"Ah itu terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," kata Willy di NasDem Tower, Minggu (18/2/2024) malam.

Politikus asal Sumatra Barat itu menyampaikan bahwa NasDem tetap komitmen untuk mengawal pemerintahan hingga masa jabatan eks Gubernur DKI Jakarta ini selesai pada Oktober tahun ini.

"Permintaan Pak Surya mendukung Presiden Jokowi sampai selesai itu kan tidak terbantah kan, kita bisa melihat bagaimana hal itu dengan tegar terus dijalankan dengan komitmen konsistensi satunya kata dan perbuatan, itu yang harus kita lihat," ujarnya

Lebih lanjut, Willy memahami bahwa hubungan politik pasti terdapat naik turun, termasuk yang dialami NasDem dengan pemerintahan saat ini.

Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi seakan menjawab isu kerenggangan antara keduanya. "Ya dalam hidup ini turun naik itu suatu kewajaran, kadang-kadang up and down, itu sebuah proses dinamika yang kita harus lihat dan kita cermati, terjadi pada siapapun. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta, dwi tunggal ini mengalami dinamika yang luar biasa," ucap Willy.

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, pada, Minggu (18/2/2024) malam

"Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka," ujar Ari kepada Bisnis melalui pesan teks, Minggu (18/2/2024).

Ari mengatakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh yang menyampaikan permohonan untuk menghadap Kepala Negara lebih dahulu.

Dia melanjutkan bahwa pertemuan antara kedua tokoh tersebut telah dan memakan waktu sekitar 1 jam. Pembicaraan berfokus pada agenda-agenda kebangsaan.

"Silaturahmi membicarakan agenda agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu," pungkas Ari.

Menurut pantauan, terdapat mobil Lexus yang diduga ditumpangi oleh Surya Paloh masuk ke lingkungan Istana Kepresidenan pada pukul 18.42 WIB dan keluar pada pukul 20:02 WIB.

