Beredar Isu Menteri-menteri Jokowi Mundur, Sandiaga: Kami Tetap Solid

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah isu adanya sejumlah menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang siap mundur dari jabatannya.

Sandi mengatakan, dirinya tidak pernah mendengar pembicaraan sejumlah menteri akan mundur dalam setiap rapat. Dia menyebut, seluruh menteri dalam kabinet Indonesia Maju fokus bekerja di sisa 9 bulan masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga Oktober 2024 mendatang.

“Saya tidak pernah dengan isu tersebut [menteri mundur], kabinet bekerja solid. Sebagai pembantu presiden, kita disumpah untuk berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” jelas Sandi di Kantor Kemenparekraf, Jakarta pada Senin (22/1/2024).

Sandi mencontohkan bukti solidnya menteri-menteri tersebut terlihat dalam pembahasan masalah pajak hiburan. Dia mengatakan, koordinasi antarkementerian seperti Kemenparekraf, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan lainnya berjalan dengan optimal.

Hasil dari solidnya kerja sama antarkementerian tersebut juga terlihat dari dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan atau pengurangan pajak bagi pengusaha hiburan.

“Ini adalah bukti konkret bahwa kinerja kabinet itu bergerak cepat, bergerak bersama, dan juga gaspol,” lanjutnya.

Sandi juga enggan berspekulasi ketika ditanya terkait kemungkinan sejumlah pihak yang menggulirkan isu ini. Dia mengatakan, sebaiknya kondusivitas kerja kabinet dijaga dengan baik terutama pada tahun politik seperti saat ini.

“Jangan sampai kita habiskan waktu bahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan, terdapat sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang diisukan bakal mundur.

Faisal Basri mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati disebut yang paling siap untuk meninggalkan Kabinet Jokowi. Di samping itu, Faisal Basri juga sempat menyebut nama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

