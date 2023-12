Anies dan Ganjar Jawab Tantangan FPCI, Prabowo Batal Hadir

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyebut dua calon presiden (capres) 2024 sudah mengonfirmasi kehadiran di Foreign Policy Challenge for The Next President hari ini, Sabtu (2/12/2023).

FPCI mengatakan bahwa sudah ada dua capres yang mengonfirmasi datang di acara dialog kebijakan luar negeri itu yakni capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Adapun Anies dan Ganjar dijadwalkan untuk bicara di Hotel Sahid, Jakarta, dalam waktu berbeda. Anies dijadwalkan memberikan pidato pada pagi hari, dan Ganjar pada sore hari. Sementara itu, pemandu acara belum menyebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait dengan konfirmasi kehadirannya. S

Founder FPCI Dino Patti Djalal mengatakan bahwa lembaganya itu netral dan nonpolitis. Dia menyatakan lembaganya mendukung seluruh calon kandidat.

"Saya ingin tekankan FPCI adalah netral, nonpolitis, kita mendukung semua calon dalam pemilu," ujarnya, Sabtu (2/12/2023).

Dino memaparkan bahwa sebelumnya FPCI telah membantu penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bantuan itu yakni untuk menyiapkan debat capres dan cawapres.

"Sebagai stakeholder netral dan nonpolitis," ujar mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu.

Adapun capres-cawapres 2024 sebelumnya telah diundang di berbagai kesempatan dialog terbuka untuk menyampaikan gagasannya mengenai ekonomi, politik, kebijakan luar negeri, dan lain-lain.

Anies, Prabowo, dan Ganjar sebelumnya telah menghadiri dialog kebijakan luar negeri yang diselenggarakan oleh CSIS di Jakarta. Ketiganya juga hadir dalam jadwal berbeda.

