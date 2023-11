6 Contoh Pidato Bahasa Inggris Berbagai Tema dan Artinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pidato merupakan cara seseorang untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan dengan berbicara kepada khalayak menggunakan bahasa yang terstruktur dan biasanya menggunakan bahasa formal.

Sementara itu, dalam pidato terdapat beberapa tujuan di antaranya informatif, sambutan, rekreatif, dan persuasif.

Selanjutnya dalam pidato terdapat beberapa struktur yaitu pembukaan, isi, dan penutup pidato.

Contoh Pidato Bahasa Inggris beserta Artinya

Pidato bisa menggunakan berbagai macam bahasa, berikut ini contoh pidato dalam bahasa Inggris berbagai tema disertai dengan artinya.

Contoh Pidato Bahasa Inggris Pendek Tentang Guru dan Artinya

Teachers are like our parents; they guide us through our way when we feel lost.

They had always taken care of us when we were at school, made us learn the difference between the right and the wrong.

There have been times when life was difficult, and our teachers have taught us to fight in difficult times.

Almost every student had one teacher whom they always look up to as their inspirations or role models.

Teachers always kept their student’s priority first.

Gave extra classes to students who lagged in class.

They helped the financially weak students to pursue their dream and encouraged them to achieve it.

They taught us there is nothing called impossible. The real meaning of impossible is ‘I am possible.’

Our teachers taught us lessons that we would never forget.

Teachers had played an extraordinary role in the lives of hundreds and thousands of students. Their contribution to the lives of the students cannot be expressed simply in words.

Artinya:

Guru seperti orang tua kita; mereka membimbing kita melewati jalan kita ketika kita merasa tersesat.

Mereka selalu menjaga kami saat kami di sekolah, membuat kami belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Ada saat-saat ketika hidup sulit, dan guru kami telah mengajari kami untuk berjuang di masa-masa sulit.

Hampir setiap siswa memiliki satu guru yang selalu mereka jadikan inspirasi atau teladan.

Guru selalu mengutamakan siswanya.

Memberikan kelas tambahan kepada siswa yang tertinggal di kelas.

Mereka membantu siswa yang lemah secara finansial untuk mengejar impian mereka dan mendorong mereka untuk mencapainya.

Mereka mengajari kami bahwa tidak ada yang disebut mustahil. Arti sebenarnya dari ketidakmungkinan adalah 'Saya mungkin.'

Guru kami mengajarkan kami pelajaran yang tidak akan pernah kami lupakan.

Guru telah memainkan peran luar biasa dalam kehidupan ratusan dan ribuan siswa. Kontribusi mereka terhadap kehidupan siswa tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata

Contoh Pidato Bahasa Inggris tentang Pendidikan dan Artinya

First of all I would like to say good morning to the respected teachers, parents and my dear friends. I would like to speech on the importance of education which is must to know by all of us. Education plays a great role in the life of everyone all through the life.

Getting proper education is very necessary to get success and happy life just like food is necessary for healthy body. It is very important to live luxurious and better life. It develops personality of the people, provides physical and mental standard and transforms people’s living status.

It promotes the feeling of physical, mental and social well being by providing better life. Good education is constructive in nature which constructs our future forever. It helps a person to improve his/her status of mind, body and spirit. It provides us lots of confidence by giving us bulk of knowledge in many field. It is a single and vital way to the success as well as personal growth.

The more knowledge we get, we grow and develop more in the life. Being well educated never only means to earn certificates and good salary from the recognized and reputed organisation companies or institutions however it also means to be a good and social person in the life. It helps us to determine whether something is good or bad for us and other persons related to us.

The first purpose of getting good education is being good citizen and then being successful in personal and professional life. We are incomplete without a good education because education makes us right thinker and correct decision maker. In such a competitive world, education has become a necessity for human beings after food, clothe and shelter. It is able to provide solutions to all problems; it promotes good habits and awareness about corruption, terrorism, and other social issues among us.

Education is the most important tool offers inner and outer strength to a person. Education is the fundamental rights of everyone and capable of bringing any desired change and upliftment in the human mind and society.

Thank You

Artinya:

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada para guru yang saya hormati, orang tua dan sahabat-sahabat tercinta. Saya ingin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan yang wajib diketahui oleh kita semua. Pendidikan memainkan peran besar dalam kehidupan setiap orang sepanjang hidup.

Mendapatkan pendidikan yang layak sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan hidup bahagia seperti halnya makanan diperlukan untuk kesehatan tubuh. Sangat penting untuk menjalani kehidupan mewah dan lebih baik. Ini mengembangkan kepribadian masyarakat, memberikan standar fisik dan mental dan mengubah status kehidupan masyarakat.

Ini meningkatkan perasaan sejahtera fisik, mental dan sosial dengan memberikan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang baik bersifat konstruktif yang membangun masa depan kita selamanya. Ini membantu seseorang untuk meningkatkan status pikiran, tubuh dan jiwanya. Ini memberi kami banyak kepercayaan diri dengan memberi kami banyak pengetahuan di berbagai bidang. Ini adalah satu-satunya cara penting menuju kesuksesan serta pertumbuhan pribadi.

Semakin banyak ilmu yang kita peroleh, kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Berpendidikan tinggi tidak hanya berarti mendapatkan ijazah dan gaji yang baik dari organisasi, perusahaan atau institusi yang diakui dan bereputasi, namun juga berarti menjadi orang yang baik dan bersosialisasi dalam kehidupan. Ini membantu kita menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi kita dan orang lain yang berhubungan dengan kita.

Tujuan pertama mendapatkan pendidikan yang baik adalah menjadi warga negara yang baik dan kemudian sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kita tidak lengkap tanpa pendidikan yang baik karena pendidikan membuat kita menjadi pemikir dan pengambil keputusan yang tepat. Dalam dunia yang kompetitif seperti ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan manusia setelah pangan, sandang, dan papan. Mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan; ini mempromosikan kebiasaan baik dan kesadaran tentang korupsi, terorisme, dan masalah sosial lainnya di antara kita.

Pendidikan adalah alat terpenting yang memberikan kekuatan lahir dan batin bagi seseorang. Pendidikan adalah hak dasar setiap orang dan mampu membawa perubahan dan peningkatan yang diinginkan dalam pikiran manusia dan masyarakat.

Terima kasih

Contoh Pidato Bahasa Inggris tentang Semangat Belajar dan Artinya

Believe in yourself and your abilities. You have the power to achieve great things.

Set big goals and work hard to achieve them. Don't be afraid to dream big.

Embrace challenges and see them as opportunities to grow and learn.

Surround yourself with positive people who support and encourage you.

Stay focused and don't let distractions get in the way of your success.

Believe in the power of persistence. Keep pushing forward, even when the going gets tough.

Celebrate your successes, no matter how small they may be.

Learn from your mistakes and use them as a tool for growth.

Stay positive and always look for the good in every situation.

Remember that success is not about winning, but about becoming the best version of yourself.

Artinya:

Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mencapai hal-hal besar.

Tetapkan tujuan besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Jangan takut untuk bermimpi besar.

Rangkullah tantangan dan lihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar.

Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang mendukung dan menyemangati Anda.

Tetap fokus dan jangan biarkan gangguan menghalangi kesuksesan Anda.

Percaya pada kekuatan ketekunan. Teruslah maju, meskipun keadaan menjadi sulit.

Rayakan kesuksesan Anda, sekecil apa pun kesuksesan itu.

Belajarlah dari kesalahan Anda dan gunakan itu sebagai alat untuk berkembang.

Tetap positif dan selalu mencari yang baik dalam setiap situasi.

Ingatlah bahwa kesuksesan bukan tentang kemenangan, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda.

Contoh Pidato Bahasa Inggris tentang Islami dan Artinya

Islam is the true religion in sight of Allah, there is no religion teaches and guides the right path, the way of life, and spiritual activity like Islam does. Islam is the religion for all human kind. Islam orders us to do goods in our life. We must cooperate and do benefit for society or community.

Islam is the religion that brought by Muhammad peace be upon Him, the Arabian. Islam has the great source of knowledge namely the Holy Quran. It includes many spiritual commands, society codes, the true teaching of life and values of human being’s life.

Islam is the perfect religion and the true religion in sight of Allah. Islam also pays attention the wordly matters and the hereafter matters. Therefore the Muslims can find the peace and happiness in this life and the hereafter.

Terjemahan:

Islam adalah agama yang benar disisi Allah. Tidak ada agama yang mengajarkan dan membimbing ke jalan yang benar, cara hidup dan kegiatan spiritual seperti Islam. Islam adalah agama untuk semua manusia. Islam memerintahkan kita berbuat kebajikan dalam hidup. Kita harus bekerjasama dan berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas.

Islam adalah agama yang dibawa Muhammad SAW, dari Arab. Islam memiliki sumber pengetahuan yakni Al Quran yang terdiri dari berbagai perintah keruhanian, sendi-sendi masyarakat, ajaran kehidupan yang benar dan nilai-nilai kehidupan.

Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang benar dalam pandangan Allah. Memperhatikan masalah duniawi dan ukhrowi. Oleh karenanya Muslim dapat menggapai kedamaian dan kebahagiaan hidup dan akhirat.

Contoh Pidato Bahasa Inggris Tentang Attitude dan Artinya

Respected Principal, teachers and my dear friends, a wonderful morning to all of you. Today on this special occasion, I would like to speak some words on the topic- Attitude.

Attitude is the way a person behaves and expresses themselves. It tells us a lot about their character and inner thoughts. Good attitude is a reflection of good character, and vice versa. Our attitude helps us make friends and surround ourselves with positive influences. Similarly, displaying a bad attitude can alienate us from others.

Our attitude mirrors our values and beliefs, and helps people understand us better. So, we must try our best to put up a good and positive attitude that attracts the people around us and puts them at ease. We must also engage with people with good attitudes, and help others correct their bad attitude.

To conclude, we must always be mindful of our attitude! Thank you for listening to me so attentively.

Artinya:

Kepala Sekolah yang saya hormati, para guru dan teman-teman terkasih, pagi yang indah untuk Anda semua. Hari ini pada kesempatan istimewa ini, saya ingin menyampaikan beberapa kata mengenai topik- Sikap.

Sikap adalah cara seseorang berperilaku dan mengekspresikan dirinya. Ini memberi tahu kita banyak hal tentang karakter dan pemikiran batin mereka. Sikap yang baik mencerminkan karakter yang baik, begitu pula sebaliknya. Sikap kita membantu kita berteman dan mengelilingi diri kita dengan pengaruh positif. Demikian pula, memperlihatkan sikap buruk dapat menjauhkan kita dari orang lain.

Sikap kita mencerminkan nilai dan keyakinan kita, dan membantu orang memahami kita dengan lebih baik. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan sikap yang baik dan positif yang dapat menarik perhatian orang-orang di sekitar kita dan membuat mereka nyaman. Kita juga harus berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai sikap baik, dan membantu orang lain memperbaiki sikap buruk mereka.

Kesimpulannya, kita harus selalu memperhatikan sikap kita! Terima kasih telah mendengarkan saya dengan penuh perhatian.

Contoh Pidato Bahasa Inggris Tentang Bulyying dan Artinya

Good morning principals, teachers, and my dear friends. Today I am going to talk about bullying. No matter what you think or have done, you have most likely bullied someone. Bullying is all around us. Stories about bullying, terrible incidents, and victims of bullying are frequently reported in the news.

Bullying happens everywhere, and your chances of experiencing it are high. Bullying is a widespread problem everywhere in the globe, especially in schools and online. Further research has found that early adolescent psychotic symptoms were more likely to appear in kids who were frequently bullied by their peers.

Bullying is a problem all around the world. The individual seated next to you can be the target of bullying and you don’t even know it. They might not appear to be in pain, but they might be. Bullying doesn’t always involve slamming someone into a locker, moving them about, or even assaulting them. Bullying can occur offline, online, on the bus, after school, when you’re walking home, and even within your own walls.

Anyone who deliberately tries to offend you is bullying you. Whether you simply look at them as they pass or make fun of something they say in class, bullying someone involves hurting their feelings. There are bullies in your classroom and throughout the school, despite what you may believe. Certainly, someone is present. So let’s be nice to one another and refrain from being bullies, even unintentionally. Thank you.

Artinya:

Selamat pagi kepala sekolah, guru, dan teman-teman terkasih. Hari ini saya akan berbicara tentang penindasan. Apa pun yang Anda pikirkan atau lakukan, kemungkinan besar Anda pernah menindas seseorang. Penindasan ada di sekitar kita. Cerita tentang penindasan, kejadian mengerikan, dan korban penindasan sering kali diberitakan dalam berita.

Penindasan terjadi di mana-mana, dan peluang Anda untuk mengalaminya sangat besar. Penindasan adalah masalah yang tersebar luas di seluruh dunia, terutama di sekolah dan dunia maya. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa gejala psikotik remaja awal lebih mungkin muncul pada anak-anak yang sering ditindas oleh teman sebayanya.

Penindasan adalah masalah di seluruh dunia. Orang yang duduk di sebelah Anda bisa menjadi sasaran penindasan dan Anda bahkan tidak menyadarinya. Mereka mungkin tidak tampak kesakitan, tetapi mungkin saja mereka kesakitan. Penindasan tidak selalu melibatkan membanting seseorang ke dalam loker, memindahkannya, atau bahkan menyerangnya. Penindasan dapat terjadi secara offline, online, di bus, sepulang sekolah, saat Anda berjalan pulang, dan bahkan di dalam tembok Anda sendiri.

Siapa pun yang dengan sengaja mencoba menyinggung perasaan Anda berarti menindas Anda. Baik Anda sekadar memandanginya saat mereka lewat atau mengolok-olok perkataannya di kelas, menindas seseorang berarti menyakiti perasaannya. Ada banyak pelaku intimidasi di kelas Anda dan di seluruh sekolah, terlepas dari apa yang Anda yakini. Tentu saja, seseorang hadir. Jadi, marilah kita bersikap baik terhadap satu sama lain dan jangan menjadi penindas, bahkan tanpa sengaja. Terima kasih.

