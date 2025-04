Contoh Ucapan Selamat Wisuda Simpel, Bahasa Inggris dan Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wisuda merupakan momen sakral yang sering dirayakan dengan berbagai ucapan selamat. Contoh ucapan selamat wisuda dalam bahasa Indonesia "Selamat atas kelulusanmu! Semoga sukses di masa depan".

Contoh ucapan selamat wisuda dalam bahasa inggris "Congratulations on your graduation! Wishing you success ahead", kedua contoh ucapan selamat tadi cocok untuk berbagai situasi.

Simak kumpulan contoh ucapan selamat wisuda simpel namun penuh makna dalam bahasa Indonesia dan Inggris di bawah ini.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan akademik perguruan tinggi secara formal dinyatakan lulus dan diberikan gelar akademik sesuai program studi yang ditempuh. Kelulusan mahasiswa setelah merampungkan studi disahkan dalam seremoni yang disebut wisuda.

Wisuda merupakan simbol penghargaan atas usaha dan pencapaian akademik dalam perkuliahan. Ucapan selamat wisuda simple diberikan setelah menjalani pemberian ijazah atau pengukuhan gelar seperti Sarjana (S1), Magister (S2), atau Doktor (S3).

Prosesi wisuda sering diadakan dengan toga, jubah, dan topi wisuda sebagai bagian dari tradisi akademik.

Acara ini biasanya melibatkan pidato rektor, dekan, atau tamu kehormatan, serta momen simbolik seperti pemindahan tali topi wisuda dari kiri ke kanan sebagai tanda resmi kelulusan.

Ucapan Selamat Wisuda Bahasa Inggris

Congratulations on your graduation! Wishing you success as you step into a new chapter of life. Stay brave, stay passionate, and keep reaching for the stars! Today, we celebrate your achievements. May this graduation be the beginning of many more wonderful successes. Keep shining! Congratulations! Your hard work has paid off. Believe in yourself and embrace every new opportunity with confidence and courage. Graduation is just the start of amazing things to come. Wishing you endless success and happiness in everything you do. Congratulations, graduate! Your determination and passion have brought you this far. May your dreams continue to lead you to greatness. Congratulations on your graduation! May success follow you wherever you go. Well done on reaching this milestone! Wishing you all the best for the future. Congratulations! May your future be filled with success and happiness. You've worked hard, now it's time to enjoy the fruits of your labor. Congrats! Your journey has just begun, may you achieve everything you dream of. Congratulations! This is just the beginning of greater things to come. Keep shining! Congrats on your graduation! May your future be bright and full of achievements. You've crossed a major milestone. Wishing you success in every step forward. Your hard work has paid off! Here's to your success in the future. A huge congratulations! May you continue to grow and succeed in all that you do. You've achieved something amazing! Wishing you the best of luck in your next adventure. Well done! May your graduation be just the beginning of an amazing journey. Congratulations on your achievement! May all your dreams come true. Wishing you all the best as you move forward to the next chapter of your life. Your perseverance has led you here. Congratulations on this huge milestone! You've made it! Keep moving forward, and the world will be yours. Congratulations! May you continue to inspire others with your journey. Here's to your success and all the amazing things you'll accomplish. Congrats! You've worked hard to get here, and now it's time for new opportunities. Best wishes! Your graduation is only the beginning. Wishing you success in everything you pursue.

Ucapan Selamat Wisuda Bahasa Indonesia

Selamat atas kelulusanmu! Semoga sukses selalu menyertaimu dalam menjalani langkah-langkah baru ke depan. Hari ini kita rayakan hasil kerja kerasmu. Semoga wisuda ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian luar biasa lainnya. Selamat wisuda! Teruslah percaya diri dan sambut setiap peluang baru dengan semangat yang membara. Wisuda adalah awal dari petualangan baru. Semoga sukses dan kebahagiaan senantiasa mengiringi perjalanan hidupmu. Selamat atas pencapaianmu! Semoga impianmu terus membawamu menuju masa depan yang gemilang. Selamat atas kelulusanmu! Semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu. Sukses selalu untukmu! Semoga perjalanan hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Selamat wisuda! Semoga masa depanmu semakin cerah dan penuh prestasi. Kamu telah bekerja keras, dan kini saatnya menikmati hasilnya. Selamat! Selamat atas pencapaian besar ini! Semoga sukses terus menyertaimu. Wisuda hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju impian. Semangat terus! Selamat ya! Semoga perjalananmu selanjutnya dipenuhi dengan hal-hal terbaik. Akhirnya sampai juga di titik ini! Semoga sukses terus mengiringi langkahmu. Satu langkah lagi menuju impianmu! Selamat atas kelulusanmu. Tidak mudah sampai di sini, tetapi kamu berhasil! Selamat dan sukses! Selamat wisuda! Semoga ilmu yang didapat selalu bermanfaat bagi diri dan orang lain. Semua perjuanganmu membuahkan hasil. Selamat atas kelulusan ini! Lulus dengan penuh kerja keras, semoga semua impianmu tercapai. Semoga wisuda ini menjadi awal dari perjalanan sukses yang lebih besar. Selamat atas kelulusanmu! Semoga bisa memberikan manfaat lebih bagi orang lain. Perjalanan panjangmu baru saja dimulai. Selamat atas pencapaian ini! Kamu telah mencapai apa yang orang lain hanya bisa impikan. Selamat ya! Selamat atas kelulusan ini! Semoga bisa membawa kebanggaan bagi keluarga. Akhirnya, hasil jerih payahmu terbayar. Selamat wisuda dan semoga sukses! Selamat atas kelulusanmu! Semoga karir yang cemerlang menantimu.

Dengan berbagai ucapan selamat wisuda yang simpel namun penuh makna, Anda dapat menunjukkan apresiasi dan kebanggaan terhadap pencapaian seseorang. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, setiap ucapan memiliki arti yang mendalam dan dapat memberikan semangat serta harapan baik untuk masa depan.

Ucapan yang tulus dan penuh doa tentunya akan memberi energi positif bagi penerimanya untuk terus berprestasi di tahap selanjutnya. Semoga contoh ucapan di atas dapat membantu Anda dalam memberikan selamat kepada teman, keluarga, atau orang terdekat yang baru saja menyelesaikan perjalanan pendidikan mereka.