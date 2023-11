Ditekan Ukraina, Kemenhan Inggris Sebut Rusia Ganti Komandan di Wilayah Kherson

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenhan Inggris mengatakan bahwa Rusia telah mengubah kepemimpinan pasukannya yang beroperasi di Oblast Kherson yang diduduki, kemungkinan besar mengindikasikan peningkatan intensitas tekanan yang dihadapi Angkatan Darat Rusia di wilayah tersebut

Kolonel Jenderal Mikhail Teplinsky, wakil komandan pasukan Rusia di Ukraina, menggantikan Kolonel Jenderal Oleg Makarevich.

Menurut Vladimir Rogov, perwakilan Rusia di Oblast Zaporizhzhia, Makarevich dicopot dari jabatannya karena memberikan laporan palsu kepada atasan tentang situasi di lapangan.

Kementerian mencatat bahwa Teplinsky “kemungkinan besar sangat dihormati oleh Staf Umum Rusia,” sebagian karena perannya dalam keberhasilan penarikan pasukan Rusia dari barat Sungai Dnipro pada November 2022 saat mereka mundur dari Kherson.

Sebelumnya, kementerian melaporkan pada April 2023 bahwa Teplinsky telah kembali berperan aktif di Ukraina setelah diduga diberhentikan tiga bulan sebelumnya karena perebutan kekuasaan internal.

Pasukan Ukraina terus memberikan tekanan terhadap pasukan Rusia di kawasan Sungai Dnipro di Oblast Kherson.

Lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di AS mengatakan pada 20 Oktober bahwa Ukraina telah membangun kehadirannya di pemukiman Krynky di tepi kiri Sungai Dnipro yang dikuasai Rusia.

Laporan Kementerian Pertahanan Inggris pada tanggal 31 Oktober menguatkan peningkatan pertempuran di wilayah tersebut, serta menekankan bahwa “menolak serangan Ukraina di Dnipro dan mempertahankan wilayah di Oblast Kherson yang diduduki tetap menjadi tujuan prioritas utama bagi pasukan Rusia di Ukraina.”

