Cak Imin Bicara Soal Lawan Mahfud MD dan Gibran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Koalisi Perubahan, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin siap melawan Menkopolhukam Mahfud MD dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.



Mahfud MD diusung sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Sedangkan Gibran, baru saja dideklarasikan menjadi pendamping Prabowo Subianto.



Cak Imin menyatakan bahwa dirinya tidak gentar degan Mahfud dan Gibran. Dia juga melihat tidak ada lawan berat bagi dirinya dan Anies Baswedan dalam pemilu 2024 ini

“Semua tidak ada yang berat. Bagi AMIN (Anies-Gus Imin) tidak ada yang berat karena AMIN yakin menang,” kata Cak Imin dikutip, Senin (23/10/2023).

Cak Imin menjelaskan bahwa politik itu tidak bisa dibayangkan linier, karena politik sangat dinamis dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai.

Namun, Cak Imin menyebut bahwa pasangan AMIN tidak merasa khawatir menghadapi siapapun di Pilpres ini.

“Politik tidak bisa dibayangkan linier, politik itu dinamis, politik perlu persaingan mari kita isi dengan riang gembira. saya tidak merasa khawatir apapun karena semua punya kans dan kelebihan masing masing, tinggal rakyat silakan menilai dan memutuskan 14 Februari,” ucap Cak Imin.

Terkait dengan nama baru dalam kontestasi ini yaitu Gibran, Cak Imin menyampaikan selamat kepada Gibran yang sudah terpilih menjadi pendamping Prabowo untuk Pilpres 2024.

Dirinya bahkan mengajak Gibran untuk menghadapi Pilpres 2024 dengan riang gembira, terbuka, dan jujur.

“Selamat kepada Gibran, welcome to the jungle, selamat datang dalam pertempuran politik. mari kita susun rangkaian persaingan politik dengan riang gembira karena kita adalah sesama anak bangsa, mari kita objektif, rasional, terbuka, jujur,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News