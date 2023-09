Momen Unik Deklarasi Prabowo sebagai Capres Partai Demokrat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2024 diwarnai momen unik.

Mulanya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyanyikan lagu ciptaan Tipe-X berjudul Kamu Ngga Sendirian. Lagu itu untuk mencairkan suasana karena telah banyak pidato yang disampaikan, lagu ini juga dipersembahkan khusus untuk Prabowo Subianto.

Selain lagu Tipe X, SBY juga menyampaikan suara hatinya melalui lagu berbahasa Inggris You Will Never Walk Alone. Lagu yang ditulis pada 1945 oleg dua musisi Amerika Oscar dan Richard Rogers. Keduanya bekerja sama menulis lirik dan membuat nada.

"Saya suka liriknya Pak, you will never walk alone. Kamu enggak sendirian. Saya nyanyi sekaligus berdoa kepada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu You’ll Never Walk Alone ada pada Pak Prabowo. Presiden kita akan datang," kata SBY kepada Prabowo.

SBY lanjut berpesan kepada Prabowo agar tidak gamang dan terus berani melangkah ke depan.

"Jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke depan. Mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan kepada Prabowo sama dengan lagu itu, melangkah ke depan. Bawa harapan di hati karena you will never walk alone," tutur SBY.

Melihat SBY bernyanyi, sejumlah elite Demokrat dan partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju ikut bernyanyi mengikuti SBY. Terlihat Prabowo juga berusaha membaur dengan menggerakkan badannya.

"Atas dukungan dan keputusan usung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga, saya telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah wujud kepercayaan dan harapan di atas pundak saya bersama partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini, atas harapan yang kalian berikan kepada saya," kata Prabowo.

Dalam sambutannya saat acara deklarasi, AHY menjelaskan bahawa Majelis Tinggi Partai Demokrat mendukung Prabowo karena beberapa alasan, di antaranya sosok Ketua Umum Gerindra itu dinilai sebagai seorang patriot dan mampu mewujudkan visi dan misinya dalam aksi nyata.

Dengan dukungan ini maka Koalisi Indonesia Maju sebagai poros yang mengusung Prabowo makin gemuk. Koalisi Indonesia Maju saat ini terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan PSI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News