Janji SBY ke Prabowo dalam Pilpres 2024: You'll Never Walk Alone!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal calon presiden usungan partainya, Prabowo Subianto, tidak akan berjalan sendiri dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pernyataan itu SBY sampaikan usai Demokrat resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden usungan di Pilpres 2024 dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (21/9/2023) malam.

Awalnya, SBY memuji pidato politik yang disampaikan Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam forum rapimnas itu. Oleh sebab itu, dia mengatakan tidak akan menyampaikan pidato lagi sebab secara lengkap sudah disampaikan oleh Prabowo dan AHY.

SBY pun memilih mengutip lirik lagu You'll Never Walk Alone yang ditulis oleh Richard Rodgers dan Oscar Hammerstein II, sebagai pesan ke Prabowo. Presiden ke-6 RI ini meminta Prabowo jangan takut cemas hadapi berbagai masalah ke depan, seperti pesan lagi You'll Never Walk Alone.

"Pada Prabowo, presiden kita akan datang, jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke depan. Mungkin ada badai, ada topan, cuaca buruk, jangan takut pada kegelapan, karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan pada Prabowo sama dengan lagu itu, melangkah ke depan, bawa harapan di hati karena you'll will never walk alone [kamu tidak akan pernah jalan sendirian]," kata SBY.

Usai menyatakan itu, SBY pun menyanyikan sebuah lagu ke Prabowo. Dia menyanyikan lagu dari Tipe-X berjudul Kamu Ngga' Sendirian.

Sebelumnya, AHY menjelaskan Demokrat mendukung Prabowo sebagai calon presiden karena menteri pertahanan dinilai memiliki kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk Indonesia. Dia pun menitipkan dua pesan ke Prabowo.

Pertama, agar melanjutkan segala hal baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Kedua, segala hal yang belum baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan.

"Inilah esensi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan," jelas AHY pada kesempatan yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News