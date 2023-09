Biden Pertimbangkan Kirim Rudal ATACMS ke Ukraina, Mampu Tembakkan 300 Bom

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Joe Biden hampir menyetujui pengiriman rudal jarak jauh yang dilengkapi dengan bom cluster (ATACMS) ke Ukraina, agar Kyiv mampu merusak secara signifikan wilayah yang diduduki Rusia.

Melansir CNA, Selasa (12/9/2023), adapun pertimbangan Amerika Serikat (AS) mengirim rudak jarka jauh itu setelah melihat keberhasilan amunisi tandan (bom cluster) yang dikirimkan dalam bentuk artileri berukuran 155 mm dalam beberapa bulan terakhir.

Atas dasar itu, AS sedang mempertimbangkan pengiriman salah satu atau kedua Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS) yang dapat terbang hingga 306 km, atau rudal Sistem Peluncuran Ganda Terpandu (GMLRS) dengan jarak tempuh 72 km dipenuhi dengan bom curah, kata tiga pejabat AS.

Jika disetujui, opsi mana pun akan tersedia untuk dikirim dalam waktu cepat ke Kyiv.

Ukraina saat ini dilengkapi dengan artileri 155 mm dengan jangkauan maksimum 29 km yang mampu membawa hingga 48 bom.

ATACMS yang dipertimbangkan akan mampu menembakkan sekitar 300 bom atau lebih. Sistem roket GMLRS, versi yang sudah dimiliki Ukraina selama berbulan-bulan, akan mampu menyebarkan hingga 404 amunisi tandan.

Ketika upaya Ukraina melawan pasukan Rusia menunjukkan tanda-tanda kemajuan, pemerintah ingin meningkatkan kekuatan militer Ukraina pada saat yang penting, kata dua sumber.

Gedung Putih menolak mengomentari laporan Reuters.

Keputusan untuk mengirimkan ATACMS atau GMLRS, atau keduanya, belum final dan masih bisa gagal, kata keempat sumber tersebut.

Pemerintahan Biden telah berjuang selama berbulan-bulan dengan keputusan ATACMS, karena khawatir pengiriman ini akan dianggap sebagai langkah yang terlalu agresif terhadap Rusia.

ATACMS dirancang untuk “serangan mendalam terhadap pasukan eselon dua musuh”, menurut situs Angkatan Darat AS, dan dapat digunakan untuk menyerang pusat komando dan kendali, pertahanan udara, dan lokasi logistik jauh di belakang garis depan.

Kyiv telah berulang kali meminta ATACMS kepada pemerintahan Biden untuk membantu menyerang dan mengganggu jalur pasokan, pangkalan udara, dan jaringan kereta api di wilayah pendudukan Rusia.

Pekan lalu Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan dia dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah membahas kemungkinan AS menyediakan rudal jarak jauh dan dia mengharapkan keputusan yang positif.

“Sekarang adalah waktunya,” kata salah satu pejabat AS ketika pasukan Ukraina berusaha menembus garis pertahanan Rusia di selatan kota Orikhiv dalam upaya untuk memecah belah pasukan Rusia dan menempatkan jalur pasokan utama mereka di bawah ancaman.

ATACMS atau GMLRS tidak hanya akan meningkatkan moral Ukraina, tetapi juga memberikan pukulan taktis yang diperlukan dalam pertarungan tersebut, kata pejabat itu.

Rencana AS adalah untuk memasukkan senjata-senjata yang berisi granat ke dalam persediaan amunisi AS yang akan datang, menurut empat pejabat AS, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena sifat sensitif dari rencana tersebut.

Saat ini Ukraina hanya memiliki satu amunisi tandan buatan AS, yakni peluru 155 mm yang diumumkan pada bulan Juli.

Senjata baru ini akan menambah amunisi GMLRS yang memiliki jangkauan 72 km milik Ukraina saat ini, sebuah versi yang dapat menembakkan lebih dari 100.000 pecahan tungsten tajam, namun bukan bom.

Dibuat oleh Lockheed Martin, ATACMS hadir dalam beberapa versi, beberapa di antaranya dapat terbang empat kali jangkauan GMLRS, dan penggunaannya dapat mengatur ulang kalkulus medan perang.

Otoritas Penarikan Presiden (PDA), yang memungkinkan pemerintah mengambil stok senjata AS dan mengirimkannya ke Ukraina telah terbukti menjadi cara tercepat – dalam hitungan hari atau minggu – untuk mengirimkan persenjataan ke Ukraina.

Untuk sementara – menjelang kedatangan ATACMS – peningkatan perangkat lunak yang diperlukan dapat dilakukan pada peluncur termasuk M270 dan Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) yang telah digunakan Kyiv di medan perang, kata dua pejabat.

Namun karena belum ada keputusan akhir yang dibuat, tidak jelas apakah senjata tersebut akan dimasukkan dalam PDA berikutnya.

Senjata-senjata tersebut dapat dikirimkan dalam bentuk PDA secepatnya pada minggu ini, sekitar pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina pada tanggal 19 September di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman.

Presiden Joe Biden pada akhirnya mungkin akan menolak atau menunda keputusan mengenai transfer tersebut.

Amunisi tandan dilarang di lebih dari 100 negara. Rusia, Ukraina dan Amerika Serikat belum menandatangani Konvensi Amunisi Curah, yang melarang produksi, penimbunan, penggunaan dan pemindahan senjata.

Mereka biasanya melepaskan bom kecil dalam jumlah besar yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di wilayah yang luas. Bencana yang gagal meledak akan menimbulkan bahaya selama beberapa dekade setelah konflik berakhir.

Washington telah memberikan bantuan militer lebih dari US$40 miliar ke Kiev sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap negara tetangganya pada 24 Februari 2022

