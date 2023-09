PDIP Tegaskan Sebagai Partai Kiri, tapi Bukan Sosialis atau Komunis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya merupakan partai politik yang berhaluan kiri, karena memiliki sifat yang progresif.

Hasto menjelaskan, dalam pengelompokan partai politik ada tiga jenis yaitu kanan, tengah, dan kiri. Meski PDIP berhaluan kiri, namun Hasto tak setuju mereka berideologi sosialis atau komunis melainkan bercermin progresivitas.

"Cerminannya progresif. Progresif itu kiri, itu dalam konstelasi politik. Jadi kalau yang belajar dasar-dasar teori politik maka konfigurasi politik di manapun itu selalu right [kanan], centre [tengah], and left [kiri]. Right itu adalah konservatif; tengah itu centre yang meramu catch all party, partai dengan target semua tanpa diferensiasi ideologis yang jelas; kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis bukan sosialis," ujar Hasto dalam pembukaan Rakerda PDIP Banten di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Minggu (10/9/2023).

Dia pun coba mengelompokkan partai-partai yang ada di Indonesia sesuai dengan konfigurasi kanan, tengah, dan kiri.

"Kalau kita [PDIP] itu dari tengah ke kiri. Kalau PKS dari tengah ke kanan. Kalau Golkar itu tengah. Kira-kira seperti itu dalam teori politiknya," jelasnya.

Hasto mengklaim, meski semua partai-partai itu mengelompokkan diri sebagai kanan, tengah, dan kiri namun semuanya tetap melihat Pancasila dengan arti yang sama. Bedanya, kiri atau progresif ingin merombak tatanan yang menghisap orang banyak.

"Maka itu progresif. Enggak bisa menghilangkan penghisapan penjajahan dengan cara nuwun sewu. Penjajah mau menjajah, silahkan pergi dari Tanah Air. Enggak bisa dengan cara-cara seperti itu. Keadilan sosial itu juga progresif," ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya, partai kanan mengedepankan nilai-nilai fundamental ketuhanan.

"Maka itu dari tengah ke kanan. Kira-kira begitu penempatannya," kata Hasto.

